Yhteistoimintaverkosto Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon tilannekuvan äärellä

Puheenjohtaja näki, että pitkittyessään Lähi-idän tapahtumilla on merkittäviä vaikutuksia turvallisuustilanteeseen ja talouteen, etenkin öljyn hintaan. Suomen ja Viron välisen kaasuputken häiriön sekä tietoliikennekaapelin häiriö eivät ole vaikuttaneet Suomen huoltovarmuuteen, mutta turvallisuustilanteen muuttuessa vaikutuksia voi olla.

Kaupan edustajien puheenvuoroissa kuluttajien käyttäytyminen on jokseenkin normaalilla tasolla. Esimerkiksi inflaation aiheuttaman lievän epävarmuuden vaikutuksia joulukauppaan ja black week -tarjousviikon myyntiin odotetaan mielenkiinnolla. Ruokakaupan joulumyyntiin ei odoteta muutoksia.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisessä on työvoiman ja talouden osalta noussut esiin haasteita terveyden ja sosiaalihuollon sektorilla. Kuntien toiminnassa talouden sopeuttaminen vaikuttaa laajasti. Nuorten jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota koulu- ja nuorisotoimessa.

Kunnat ja hyvinvointialueet osallistuivat syksyllä aluehallintoviraston järjestämään Pohjoinen23 -valmiusharjoitukseen. Harjoituksessa esille tulleet havainnot on todettu tärkeiksi ruokahuollon osalta evakuointiharjoituksessa.

Taloudessa erityisesti rakentamisessa uutiset ovat vakavia.

Elintarvikehuollon huoltovarmuuden tilannekuva esillä

Ylitarkastaja, Joni Kinnunen kertoi ajankohtaiset asiat huoltovarmuuden ja varautumisen tiimoilta. Kinnunen totesi, että elintarvikehuollon huoltovarmuuden tilannekuva kattaa elintarvikehuoltosektorin alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja jakelun sekä foodservice-toimialan.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Suomen kaasujärjestelmän ja -markkinan tilanne on tällä hetkellä vakaa huolimatta siitä, että Balticconnector-yhdyspiste ei ole käytössä. Inkoon terminaalilaivan syöttökapasiteetti riittää hyvin asiakkaiden ennakoituihin tarpeisiin. Yrityksiltä HVK:lle saaduissa tilannekuvatiedoissa kaasu ei toistaiseksi ole noussut korostuneesti esiin huoltovarmuuteen liittyvänä akuuttina huolenaiheena.

Suomen ja Viron välisessä tietoliikenteen merikaapelissa havaitulla vauriolla ei ole vaikutuksia huoltovarmuuteen.

Tuoreimman satoarvion mukaan vuoden 2023 viljasadosta on tulossa 2000-luvun kolmanneksi heikoin. Sadon laatu on myös heikompi kuin viime vuonna. Elintarviketeollisuuden osalta tilanne on parhaillaan melko vakaa ja tuotantokyky haasteista huolimatta hyvä.

Uudistuksia valmistellaan aluehallinnossa hallitusohjelman mukaisesti

Aluehallintovirastoissa on meneillään tällä hetkellä isoja toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavia asiakokonaisuuksia, kertoi puheenjohtajana toiminut johtaja Maria Siurua katsauksessaan.

Teemme parhaillaan avi-ely-strategiaa vuosille 2024–2027, jonka luonnos on valmis ja se pitää sisällään vision, strategiset painopisteet, toimintaympäristön ilmiöt, toimintatapalinjaukset ja arvot.

”Työmme tavoitteena on rakentaa yhä vaikuttavampaa ja kestävämpää tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa alueelliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden,” Siurua totesi.

Tulevalla strategiakaudella aluehallinnon painopisteissä näkyy kestävän ja puhtaan siirtymän, elinvoiman sekä hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisäksi panostukset varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen.

Valtion aluehallinnon uudistuksen valmisteluhanke on käynnistynyt ja on jo hyvässä vauhdissa. Vuonna 2026 aloittaa uusi valtakunnallinen valvonta-, lupa ja ohjausvirasto sekä elinvoimakeskukset ja avien, elyjen ja valviran toiminta lakkaa nykymuodossaan.

