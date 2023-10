SDP:n Perholehto: Ohjaako hallitus valtion vanhojen metsien suojelua tutkitulla tiedolla vai vaihtoehtoisilla totuuksilla?

Valtion vanhojen metsien suojelukriteereitä valmisteleva työryhmä koostuu Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoista, mutta työryhmästä on annettu ymmärtää kriteerien laatimisen tapahtuvan vahvassa poliittisessa ohjauksessa (HS 19.10). Kriteerien laatimisen riippumattomuudesta ilmaisivat huolensa jo toissaviikolla myös ympäristöjärjestöt, jotka vetosivat hallitukseen ja erityisesti pääministeri Orpoon, jotta vanhojen metsien suojelu tehtäisiin tietoon perustuen.

– Kuten kaikessa politiikassa, myös metsien suojelun kriteereissä tulee pohjata tieteeseen. Tämä on myös Euroopan komission ohje jäsenmaiden omiin prosesseihin. Julkisuuteen tihkuneet tiedot kansallisia kriteerejä pohtivasta työryhmästä ovat antavat aihetta epäillä, onko nyt todella näin. Työryhmä ei tietojen mukaan hyödynnä riittävästi Suomen luontopaneelin asiantuntemusta, vaikka kyseessä on lakisääteinen ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka täysimittainen osallistaminen lisäisi prosessin läpinäkyvyyttä, Perholehto arvioi.

– Euroopan komission määritelmää suojeltavista metsistä on jo hallitusohjelmakirjauksessa tiukennettu siten, että metsien edellytetään olevan luonnontilaisia ja sijaitsevan valtion mailla. Tämä sallii melkoisen liikkumavaran kriteerien laatimisen suhteen, mikä voi johtaa suojeltavien metsien pinta-alan kutistumiseen valmistelun edetessä, Perholehto jatkaa.

Metsien suojelu on myös osa EU:n monimuotoisuusstrategiaa, johon Suomi on sitoutunut. Yksi keinoista on suojella kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Suomessa suojeluvelvoite on rajattu koskemaan valtion metsiä, jotka muodostavat noin kolmanneksen metsistä. Yksityisten omistuksessa on noin puolet ja heille on tarjolla vapaaehtoinen METSO-ohjelma.

– Valitettavasti tämä hallitus heikentää myös METSOn rahoitusta osana luonnon- ja vesiensuojelun massiivisia leikkauksia, jotka ovat yhteensä lähes 70 miljoonaa euroa edellisvuoden määrärahoihin verrattuna. Tämä siitäkin huolimatta, että vapaaehtoinen suojeluohjelma on ollut hyvin suosittu yksityisten metsänomistajien keskuudessa, harmittelee Perholehto.