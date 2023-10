U19-tyttöjen EM-karsinnat siirtyvät myöhempään ajankohtaan

Suomessa pelattavien U19-tyttöjen (2005 ja myöhemmin syntyneet) EM-karsintojen oli määrä alkaa ensi keskiviikkona, mutta karsinnat siirretään marras-joulukuun vaihteeseen UEFA:n pyynnöstä. Syynä on Israelin vallitseva tilanne. Suomen ja Israelin lisäksi A4-lohkossa pelaavat Norja sekä Saksa.



U19-tyttöjen päävalmentaja Arttu Pitkäkangas toteaa, että turnauksen siirtämisestä on aiheutunut Pikkuhelmareille paljon muutoksia.



– Israelin tilanne on vakava ja surullinen. Meidän keskittymisemme on ollut niissä asioissa, joihin voimme itse vaikuttaa. Tulemme pitämään ensi viikolla harjoitusleirin, jossa pääsemme valmistamaan joukkuettamme marraskuun lopulla pelattaviin karsintoihin, Pitkäkangas sanoo.