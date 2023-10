Vahingoitetun veistoksen korjaamista suunnitellaan Tampereella

Betonimyllystä runon siivet, Lauri Viidan muistomerkki -teoksesta on irrotettu ja anastettu kaksi palaa. Alustavissa keskusteluissa museon kokoelmayksikön kanssa taiteilija on todennut, että teos on mahdollista korjata. Pienemmästä osasta voidaan hitsata uusi malli ja valaa se kokonaisena uudelleen. Isomman osan korjaamiseksi teokseen voidaan tehdä ”jatkopala”, joka kiinnitetään alkuperäiseen osaan. Pinnat käsiteltäisiin ja patinoitaisiin alkuperäisen kaltaisiksi.

Suunnitelmien tarkentuessa saadaan myös kustannusarvio työlle. Tampereen julkisten veistosten huoltaminen ja korjaaminen tehdään taidemuseon toimintaan osoitetuilla rahoilla. Julkisten teosten hankintaan museolle on erikseen ohjattu määräraha, mutta sitä ei voi käyttää teosten ylläpitoon. Tampereen kaupungin väkimäärä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, mikä valitettavasti näkyy myös teosten huollon tarpeen lisääntymisenä. Museon toimintarahat eivät ole pysyneet kaupungin kasvun vauhdissa. Museonjohtaja Selma Green on kuitenkin vakuuttunut, että kaupunkilaisille tärkeiden teosten korjaamiseen löydetään tarvittavat varat.

”Nämä vahingonteot ovat tuoneet konkreettisesti esiin sen, että julkiset teokset kaupunkitilassa ja omilla asuinalueilla koetaan erittäin tärkeiksi ja rakkaiksi. Onni tässä onnettomuudessa on, että teoksen alkuperäinen taiteilija on apunamme. Pertti Mäkisellä on tallessa alkuperäiset suunnitelmat ja piirrokset. Näin teos säilyy yhden tekijän taiteellisena luomuksena, emmekä menetä teoksen taiteellista arvoa”, toteaa Green.

Sekä vahingoitettu muistomerkki Pispalassa että Nekalasta samoihin aikoihin varastetun Unto Hietasen Kalapoika-veistoksen alusta on suojattu turvallisuussyistä sekä sään aiheuttamilta lisätuhoilta. Kaupungin muiden julkisten teosten osalta turvallisuuskartoitus etenee, mutta sen yksityiskohdista ei kerrota julkisuuteen. Taidemuseo seuraa ja tallentaa myös vahingontekoihin liittyvää viestintää, keskustelua ja kansalaiskokemuksia osana museaalista työtään.