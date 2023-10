Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä tänä vuonna on Erkki Vainionpää

Ruotsalaistaiteilija Roland Perssonin ensimmäinen museonäyttely Suomessa: Twisted Realities tarkastelee todellisuutta toisin –Tiedotustilaisuus torstaina 26.10. klo 10 Pohjanmaan museossa 19.10.2023 16:20:13 EEST | Tiedote

MEDIAKUTSU Roland Perssonin Twisted Realities yksityisnäyttelyn tiedotustilaisuus Tervetuloa ruotsalaistaiteilija Roland Perssonin Twisted Realities yksityisnäyttelyn tiedotustilaisuuteen torstaina 26.10. klo 10 Pohjanmaan museossa, Museokatu 3, Vaasa. Tilaisuudessa paikalla ovat taiteilija Roland Persson, näyttelyn työryhmän jäsenet Sofia Olander, näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssi Janna Sirén. Näyttelyn on tuottanut Vaasan kaupungin museot yhteistyössä taiteilijan kanssa ja se on ensimmäinen taiteilijan museaalinen yksityisnäyttely Suomessa. Tietoa haastattelumahdollisuuksista ja antaa näyttelypäällikkö Maaria Salo. Haastatteluita on mahdollista sopia myös ennen tiedotustilaisuutta. Median edustajat voivat mahdollisuuksien mukaan haastatella taiteilijaa näyttelyn rakentamisen ohessa ja iltaisin 24.-25. lokakuuta, kun taiteilija on jo Vaasassa. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/sRVxcD6Cp1qRPaDc TIEDOTE Roland Perssonin ensimmäinen museonäyttely Suomessa – Twisted