SDP:n Lauri Lyly: Talousarvioaloitteilla kehitetään Pirkanmaan seutua

SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet esittävät: Työllisyyttä tukevat 41 000 0000 euroa takaisin talousarvioon 20.10.2023 13:18:49 EEST | Tiedote

Orpo-Purran hallitus on leikkaamassa 41 miljoonalla eurolla työllisyysmäärärahoja. Näillä on rahoitettu mm. palkkatukea, starttirahaa sekä työllisyyspoliittisia avustuksia. Eli montaa eri toimea, jotka tukevat työllisyyden kasvua markkinoilla etenkin silloin, kun työttömyys on kääntymässä kasvuun. SDP:n eduskuntaryhmä on sitä mieltä, että nyt on väärä aika leikata juuri työllisyyttä lisäävistä toimista. Siksi ryhmä esittää määrärahojen palautusta.