SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen: Orpon hallituksella on hallussaan kurjistamisen kaava

- Hallitus on ottamassa kautensa aikana lähes 50 miljardia uutta velkaa samalla kun rakennusalan lama on vetämässä Suomen pitkittyvään taantumaan. Irtisanomis- ja konkurssiuutisten keskelläkin Orpon ja Purran ainoat lääkkeet tilanteeseen ovat työttömyysturvasta leikkaaminen sekä työelämän epävarmuuden lisääminen uudistuksilla, joilla ei ole todistettua vaikutusta julkiseen talouteen. Etenkin ”talouspuolue” kokoomuksen kyvyttömyys saada otetta taloudesta on häkellyttävää, Mäkynen arvioi.

Mäkysen mukaan on selvää, että valtiontaloutta ei saada tasapainotettua pelkillä leikkauksilla, vaan tarvitaan talouskasvua. Orpon hallituksen työkalupakissa kasvua luovat toimet kuitenkin loistavat poissaolollaan.

- Ainoat kasvuun tähtäävät toimet koostuvat TKI-panostuksista, jotka perustuvat jo viime kaudella SDP:n johdolla saavutettuun parlamentaariseen sopuun. Tämänkin hallitus tosin on vesittämässä jättämällä perustutkimuksen lisäpanostusten ulkopuolelle, vaikka juuri perustutkimukseen investoiminen on tehokkain tapa käyttää julkista T&K-rahoitusta.

Mäkynen muistuttaa, että panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen ovat talouden asiantuntijoiden mukaan avainasemassa tulevan kasvun ja työllisyyden luomisessa.

- Tämän sijasta Orpon hallitus haluaa tehdä opiskelemisesta lainarahalla rahoitettavaa luksusta ja vaikeuttaa uudelleenkouluttautumista lakkauttamalla aikuiskoulutustuen. Kun oman osaamisen kehittämiseen ei kannusteta ja työperäistä maahanmuuttoa estetään, lopputuloksena on auringonlaskun Suomi, jossa töitä tehdään laskevalla osaamisella ja yhä heikommilla työehdoilla. Viimeinen sammuttakoon tutkimuslaitosten ja tuotekehitysosastojen valot.

Kasvun kaavan sijasta kokoomusvetoisella hallituksella näyttääkin olevan hallussaan kurjistamisen kaava, jossa häviäjiä ovat työntekijät, yritykset ja lopulta koko yhteiskunta, lataa Mäkynen.

- Suomen taloutta ei käännetä nousuun lisäämällä köyhyyttä ja heikentämällä nuorten tulevaisuudenuskoa epävarmuutta lisäävillä työelämäuudistuksilla. Tarvitaan aidosti vaikuttavia toimia. Kiireisintä on estää asuntorakentamisen romahdus, minkä suhteen hallitus on istunut käsiensä päällä jo aivan liian pitkään – ja on jopa pahentamassa tilannetta asumistukileikkauksilla ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon alasajolla.

- Hallituksen tulisi myös löytää rohkeutta puuttua oikeisiin työllistymisen esteisiin – vääränlaiseen tai puuttuvaan osaamiseen, terveyden ja työssäjaksamisen ongelmiin sekä asuntomarkkinoiden pullonkauloihin. Näiden haasteiden ratkaiseminen on välttämätöntä, jos haluamme turvata pohjoismaisen hyvinvointivaltion myös tulevaisuudessa. SDP on tässä työssä mielellään mukana tarjoamassa ratkaisuja hallitukselle, Mäkynen lupaa.