SDP:n Tuppurainen: SDP vastaa hallituksen epäoikeudenmukaiseen budjettiin

SDP:n Lauri Lyly: Talousarvioaloitteilla kehitetään Pirkanmaan seutua 20.10.2023 14:28:23 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Lauri Lyly on jättänyt yhdessä kansanedustajien Pia Viitasen, Ilmari Nurmisen, Lotta Hamarin, Ville Merisen, Marko Asellin, Sofia Vikmanin, Veijo Niemen, Jouni Ovaskan ja Sari Tanuksen kanssa ensi vuoden budjettiin talousarvioaloitteen Valtatie 9:n Tampereen ja Oriveden yhteysvälillä olevan kaksikaistaisen tieosuuden muuttamisesta nelikaistaiseksi Alasjärvi-Käpykangas välillä. Aloitteen VT9:n muutoksista on allekirjoittanut sekä opposition että hallituspuolueen kansanedustajia. Asian edistäminen on meille kaikille yhteinen alueellinen asia, joka toteutuessaan palvelee myös koko Suomen etua.