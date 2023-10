SDP:n Riitta Mäkinen: Heikkenevä talousnäkymä vaatii työllisyyttä tukevia toimia

- Tuntuu ristiriitaiselta, että korkeampaa työllisyyttä tavoitteleva hallitus leikkaa juuri nyt niistä keinoista, joilla on vaikutusta työllisyyden parantamiseen matalasuhdanteessa. Leikattavaksi esitetyillä työllisyysmäärärahoilla on aiemmin rahoitettu mm. palkkatukea, starttirahaa ja eri työllisyyspoliittisia toimenpiteitä. Nämä ovat tärkeitä työkaluja myös tulevassa TE-palvelujen uudistuksessa, sanoo kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd).

Suomi on valtionvarainministeriönkin arvion mukaan taantumassa talven ja erityisesti asuntorakentaminen hidastumassa voimakkaasti, heijastusvaikutukset tulevat näkymään myös muilla aloilla. Mikäli asuntorakentamisen tilanteen annetaan pitkittyä eikä ongelmiin puututa, kriisi pahenee. Hallituksen kaavailema ARA-rakentamisen alasajo sopii huonosti tilanteeseen, päinvastoin sillä saattaa olla kaksoisvaikutus, kun talouskasvua jarruttaakin asuntopula tietyillä alueilla.

- Aikuiskoulutustuki on tukenut tarvittaessa uuteen ammattiin kouluttautumisessa ja tukenut työuran kehittymistä. Tämä aiotaan lakkauttaa ja hallitus on vasta perustamassa työryhmää pohtimaan tuen korvaavaa järjestelmää. Jarrujen katkaiseminen alamäen alkaessa on kuvaava vertaus hallituksen toiminnalle. Siksi olenkin iloinen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sd-jäsenten esityksestä 41 milj. palauttamiseksi budjettiin työllisyystoimia varten, toteaa Mäkinen.

Työllisyydessä on syytä pitää kaikki mukana ja ottaa maahanmuuttajien kotouttaminen tavoitteellisemmaksi, esim. Tanska pyrkii työllistämään maahanmuuttajat aktiivisilla toimilla vuoden sisällä. Aktiivitoimilla ja luopumalla esitetystä 3 kuukauden työllistymisvaatimuksesta saisimme työllistettyä Suomeen tulijat paremmin, päättää Mäkinen.