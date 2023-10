SDP:n Kim Berg: Vuokralääkärifirmat laitettava kuriin

- Tämä ei ole kestävää politiikkaa ja vain pahentaa tilannetta. Monella ei ole nousevista Kela-korvauksista huolimatta mahdollisuutta käyttää yksityistä terveydenhuoltoa. Kaikilla ihmisillä pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus saada apua terveyshuoliinsa tulotasosta riippumatta, toteaa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kim Berg.

- Toki Orpon hallitus on perustanut työryhmän pohtimaan ratkaisua ongelmaan, mutta työryhmän perustamisella ei vielä suoraan vastata ongelmaan. Toimia tarvitaan nopeasti, viivyttelyyn ei olisi varaa, kansanedustaja Berg sanoo.

- Sote-uudistus on ollut järjettömän iso uudistus ja olemme vasta alussa. Nyt rakenne on pystyssä ja hyvinvointialueet ovat päässeet aloittamaan toimintansa. Töitä riittää vielä. Hallituksen on syytä lopettaa Marinin hallituksen syyttely ja keskittyä miettimään, miten hyvinvointialueet tulevat toimimaan jatkossa. Tässä vuokralääkärifirmojen toimintaan puuttuminen on erittäin tärkeä toimenpide, Berg toteaa lopuksi.