Espoon seurakuntien katastrofiavusta 20 000 euroa Israel–Palestiina-kriisiin uhreille

Hamasin terrori-isku ja Israelin vastahyökkäys ovat johtaneet siihen, että Gazassa on käsillä valtava humanitaarinen kriisi. Myös Länsirannalla on pulaa peruselintarvikkeista ja lääkkeistä. Espoon seurakuntien tuki menee Lähetysseuran kautta hädässä olevien siviilien auttamiseen ja paikallisen sairaalan tukemiseen.



Tukea ruokaan, lääkkeisiin ja muihin perustarpeisiin



Länsirannalla ja Gazassa annettava apu on ruokaa, puhdasta vettä, lääkkeitä, terveyspalveluita ja psykososiaalista tukea. Alueille toimitaan kirkkojen yhteistyöverkosto ACT-allianssin kanssa. Toimijat ovat Lähetysseuran pitkäaikaisia ja luotettavia yhteistyökumppaneita.



Lähetysseuran kautta tuetaan myös Itä-Jerusalemissa sijaitsevan Augusta Victoria -sairaalan toimintaa. Luterilaisen maailmanliiton omistama sairaala on erikoistunut muun muassa syöpä- ja munuaistautipotilaiden hoitoon.



”Sairaalan vakavasti sairaat potilaat tulevat Länsirannalta ja Gazasta, ja kiihtynyt konfliktitilanne on tehnyt potilaiden ja henkilökunnan liikkumisesta erittäin haastavaa ja vaarallista, osin mahdotonta. Potilaita ja heidän perheenjäseniään on jäänyt sairaalaan jumiin taisteluiden alettua”, kertoo Lähetysseuran humanitaarisen avun asiantuntija Eija Alajarva.



Espoon seurakuntien tuen avulla majoitetaan potilaita ja heidän perheenjäseniään, tuetaan potilaiden ja henkilökunnan ruokahuoltoa ja jaetaan esimerkiksi hygienia- ja kuukautistarvikkeita. Sairaala vahvistaa tuella myös lääkevarastojaan ja varautuu hoitamaan taisteluissa haavoittuneita ihmisiä.



Lähetysseura on tehnyt työtä Israelissa ja Palestiinalaisalueella jo 99 vuotta. Lähetysseura tukee esimerkiksi nuorten rauhankasvatusta ja johtajuuskoulutusta sekä paikallisen luterilaisen kirkon diakoniatyötä.



Espoon seurakunnat ovat varanneet kuluvalle vuodelle katastrofiapuun 140 000 euroa, josta on aiemmin myönnetty 60 000 euroa Ukrainaan, 30 000 euroa Syyrian maanjäristyksen uhreille sekä 15 000 euroa Mocha-hirmumyrskyn uhreille Myanmarissa.