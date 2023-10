Varsinaissuomalaisilta kysytään alueen päihdetilanteesta

Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti. Kyselyyn voi vastata 23.10. - 19.11.2023 välisenä aikana.

Päihdetilannekysely on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille asukkaille. Kyselylomakkeita on kaksi erilaista, joista toinen on suunnattu aikuisväestölle ja toinen 13-18-vuotiaille nuorille.

Vastaamalla kyselyyn asukkaat pääsevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat ovat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.

Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä. Varsinais-Suomessa päihdetilannekyselyitä on toteutettu aikaisemmin osassa Varsinais-Suomen kuntia.

Päihdetilannekyselyyn vastataan sähköisillä lomakkeilla. Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja luottamuksellisesti ja sen täyttäminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia.