Hyvinvointialueen talouden tasapainottamisen toimenpide-ehdotukset nähtävissä – tutustu ja kerro näkemyksesi

Haapajärven akuuttiosasto suljetaan marraskuussa 19.10.2023 08:07:10 EEST | Tiedote

Haapajärven akuuttiosaston sulkupäätös on tehty ja osasto lakkautetaan 8. marraskuuta 2023. Haapajärven akuuttiosaston henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja henkilöstön uudet tehtävät ja työskentelypaikat on saatu sovittua.