Foodora otti käyttöön tekoälyn – annoskuvat kasvattavat ravintolan myyntiä jopa 10 %

Kuvat ovat aina olleet tärkeä osa myynnin edistämistä. Jos kuva myytävästä tuotteesta uupuu tai ei ole tarpeeksi houkutteleva, tuote jää usein ostamatta. Erityisesti vaatteiden ja huonekalujen myynti perustuu laadukkaisiin tuotekuviin. Asuntojen myynnissä kuvat ovat ehdoton edellytys asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseksi. Asiakkaan näkökulmasta on siis tärkeää saada visuaalinen käsitys ostettavasta tuotteesta, jotta ostopäätös on helpompi.

Digitaalisessa ajassa kuvien merkitys on vain kasvanut, kun ostopäätös tehdään useimmiten mobiililaitteella. Foodoran alustalla on tarjolla tuhansien ravintoloiden annoksia ja siksi kuvien merkitys on suuri.

– Tavoitteemme on kehittää ravintoloiden liiketoimintaa paremmaksi ja kasvattaa niiden myyntiä. Esimerkiksi Delivery Heron Aasian markkinalla ravintoloiden myynti on kasvanut tutkitusti kuvien ansiosta peräti 10 prosenttia. Suomessa olemme saaneet vastaavia tuloksia. Kuvien lisääminen on vauhdittanut myyntiä 8 prosenttia, kertoo Foodoran Head of Commercial Einar Toivonen.

Tekoälykuvia on lisätty Foodoran sovellukseen lokakuun aikana jo noin 3500 kappaletta eri ravintoloille. Hyvin nopeasti kuvien lisäämisen jälkeen jo 10 prosenttia kuvallisista tuotteista on myynyt eteenpäin. Joidenkin tuotteiden kohdalla myynti on edistynyt jo muutamassa päivässä.

Tekoälyn luomat kuvat vastaamaan aitoja annoksia

Kuvien kerääminen ravintoloilta on iso prosessi, joka on tuottanut päänvaivaa monelle ravintolan omistajalle. Jotta annoksesta saadaan laadukas, tuoreutta korostava kuva, monen asian tulee onnistua kohdilleen samanaikaisesti. Tekoälypohjaisilla kuvilla helpotetaan tällä tavalla ravintolaomistajien huolta laadukkaiden kuvien mahdollistamisesta.

– Esimerkiksi mennessäsi ravintolaan, kurkistat usein viereisen pöydän annoksia ja haluat tilata itsellesi näkemäsi annoksen. Joissain aasialaisissa maissa ravintoloiden ikkunoiden eteen on vuosien ajan sijoitettu aidon näköisiä, muovisia annoksia luomaan mielikuva oikeasta annoksesta. Tällöin tiedät, mitä tilaat, jatkaa Einar Toivonen.

Tekoälyn luomat kuvat ovat kuin aidot annoskuvat, koska tekoäly nappaa annoksen idean olemasta olevista annoskuvista sekä annoskuvauksesta. Tekoälyn luomat kuvat vastaavat siis todellista annosta. Asiakasta varten tekoälyn luomissa kuvissa on vesileima, josta tunnistaa kuvan alkuperän.

Kaikkia kuvia ei tulla vaihtamaan tekoälykuviksi, koska osalla ravintoloista on erinomaisia kuvia. Ravintoloita myös kannustetaan käyttämään aitoja kuvia ja Foodoran kautta saa tilattua valokuvaajan paikalle. Tekoälypohjaiset kuvat lisätään puuttuvien annoskuvien paikalle.