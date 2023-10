Vihreät Helsingin talousarviolaskelmista 2024: Palkkakehitysohjelmaa ei saa lopettaa! Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat korotuksia, jotta palveluiden laadusta voidaan pitää kiinni

Virkakunnan laskelmat Helsingin vuoden 2024 talousarvioksi julkaistiin tänään 23.10. Laskelmien pohjalta poliittiset ryhmät neuvottelevat ensi vuoden budjetin, josta päättää kaupunginvaltuusto marraskuun loppupuolella.

Pohjalaskelmissa Vihreiden näkemyksen mukaan suurimpia pettymyksiä on, että palkkoja nostavaan palkkakehitysohjelmaan ei ole varattu viime vuosista poiketen tällä kertaa lainkaan rahaa. Vihreiden tärkeimpänä tavoitteena budjettineuvotteluissa on saada jatkoa kaupungin palkkakehitysohjelmalle ja tuntuvat korotukset etenkin varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

– Varhaiskasvatuksen vaikea tilanne vaatii edelleen panostuksia. Teimme tänä vuonna ryhmäaloitteen varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisuista, jossa esitimme tärkeimpänä keinona palkkaohjelman jatkamista – tämä on varmistettava myös budjettineuvotteluissa. Oikeistohallituksen suunnittelemat leikkaukset osuvat eniten helsinkiläisiin pienituloisiin ja matalapalkkaisia töitä tekeviin, mikä tekee palkkaohjelman jatkamisesta aiempaakin kriittisempää, sanoo vihreää valtuustoryhmää johtava Amanda Pasanen.

Palkkaohjelman lisäksi lisärahoitusta tarvitaan muuhun varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Budjetin vajauksen kattamisen lisäksi koulutus tarvitsee myös lisäpanostuksia: koulujen alueellista eriytymistä on pyrittävä ehkäisemään korottamalla tarveperusteista rahoitusta kouluille ja varhaiskasvatukseen – jokaisen lapsen on saatava yhdenvertainen varhaiskasvatus- ja koulupolku. Myös ammatilliseen koulutukseen on satsattava.

Lisäksi Vihreät tavoittelevat joukkoliikenteen lippujen hintojen laskemista. Helsinkiläisten lippujen hintojen nousu on ollut viime vuosina liian voimakasta, mikä näkyy jo matkustajamäärissä. Joukkoliikenne ei ole vieläkään palautunut koronapandemiaa edeltäneeseen tilaan. Vihreiden mielestä on olennaista turvata palvelutaso ja laskea joukkoliikenteen lippujen hintoja, jotta matkustajamäärät saadaan nousemaan. Investoinnit raiteisiin, pyöräilyyn ja kävelyyn on varmistettava ilmastotavoitteiden toteutumiseksi.