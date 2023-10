IT-osaajat kiinnostavat yrityksiä - Ura- ja rekrytointimessut DuunIT tuo IT-alan työnantajat sekä osaajat saman katon alle

DuunIT-messut on Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan ja sen opiskelija-ainejärjestöjen yhteisesti järjestämä tapahtuma, jossa yritykset sekä organisaatiot voivat esitellä toimintaansa, avoimia työpaikkojaan sekä trainee-ohjelmiaan. Messujen tarkoitus on helpottaa sekä työnantajien työvoiman saantia että opiskelijoiden työllistymistä omalle alalleen. DuunIT-messuja on järjestetty vuodesta 2015 alkaen. Tämän vuoden tapahtuma on kerännyt suuren määrän yrityksiä ja organisaatioita näytteilleasettajiksi. Kaikkiaan paikalle odotetaan yli neljääkymmentä yritystä ja organisaatiota.

- Messut ovat opiskelijalle paras tapa tutustua IT-alan työpaikkoihin, sillä messuille voi poiketa matalalla kynnyksellä. Netissä oma työhakemus hukkuu muiden joukkoon, mutta messuilla pääsee verkostoitumaan työnantajien kanssa kasvokkain. Messut antavat myös hyvän kuvan siitä, miten laaja kattaus IT-alalla on erilaisia työtehtäviä- ja työnantajia. Lisäksi ohjelmassa on työnhakuprosessia helpottavia työpajoja opiskelijoille, opiskelija ja opiskelijajärjestöjen projektipäällikkö Heta Parikka sanoo.

DuunIT-messujen yhteydessä järjestettävässä Yritysyhteistyö-tapahtumassa yritysten ja organisaatioiden edustajat pääsevät kuulemaan mm. hyperspektrikameran hyödyntämisestä, käyttöliittymäsuunnittelusta sekä tekoälyyn ja kvanttilaskentaan liittyvästä tutkimuksesta.

- Haluamme aukaista yritysten ja organisaatioiden edustajille mahdollisuuden tutustua informaatioteknologian tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen. Näin yritykset sekä tiedekunnan tutkijat saavat mahdollisuuden jakaa yhteisiä tutkimusintressejä sekä verkostoitua, kertoo projektipäällikkö Katja Tynkkynen.

Lisätietoja:

Katja Tynkkynen

Projektipäällikkö, informaatioteknologian tiedekunta

yhteistyo-it@jyu.fi

Puh. 040 805 3088

Heta Parikka

Projektipäällikkö, opiskelijajärjestöt

heta.e.parikka@jyu.fi

DuunIT-messut ja ilmoittautuminen: duunit.jyu.fi

Yritysyhteistyö-tapahtuma: https://r.jyu.fi/yritysyhteistyo