Hansel valitsi Lumme Energian julkishallinnon sähkösopimustoimittajaksi

Lumme Energia

Me Lumme Energialla tarjoamme hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen. Autamme valitsemaan ne sopivimmat, luotettavimmat ja kestävimmät energiaratkaisut ja palvelut kotiin, mökille, yrityksille ja sähköiseen liikkumiseen. Yhdessä Solarigo Systemsin kanssa innostamme asiakkaitamme myös paistattelemaan aurinkoenergiassa. Palvelemme niin ihmisiä kuin yrityksiä Lumme-tyyliin eli ammattitaidolla tarpeisiin vastaten, odotukset ylittäen ja planeetasta huolta pitäen. Me olemme Lumme Energia. Kotimainen ja sopivan kokoinen. Vastuullinen ja aika vastustamaton. lumme-energia.fi

Hansel

Hansel on julkishallinnon yhteishankintayksikkö. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen, eli Suomen koko julkishallinnolle, laajan yhteishankintavalikoiman sekä asiantuntijapalveluita. Hanselin yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä: yhtiön tavoitteena on veroeurojen tehokas käyttö ja vastuulliset julkiset hankinnat.