Alexander Stubb kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi – tavoitteena avoin, turvallinen ja kansainvälinen Suomi

Espoossa lauantaina kokoontunut kokoomuksen ylimääräinen puoluekokous on nimennyt Alexander Stubbin puolueen presidenttiehdokkaaksi. Stubb sanoi kokousväelle pitämässään puheessa, että presidenttinä hän ajaisi koko Suomen etua.



“Tämän suurempaa luottamuksen osoitusta en ole koskaan kokenut. Olen otettu sen vastuun edessä, jonka harteilleni asetatte.”, Stubb sanoi.

Alexander Stubb piti kokouksessa maailmanpoliittista tilannetta käsittelevän puheen. Stubbin mukaan maailmanpolitiikka on murroskohdassa.

“Seuraava tasavallan presidentti aloittaa tehtävänsä maailmassa, jossa globaalit instituutiot ja se sääntöpohjainen maailma, johon olemme tottuneet, heikkenevät. Elämme eräänlaista epäjärjestyksen ja rauhattomuuden aikakautta. Suomi on keskeisessä asemassa rakentamassa uutta maailmanjärjestystä.”, Stubb sanoi.

Stubbin mukaan Suomen ulkoisen turvallisuuden takaa kolme lukkoa: uskottava ja itsenäinen puolustus sekä maanpuolustustahtomme, Suomen EU- ja Nato-jäsenyydet ja Yhdysvaltain kanssa solmittava puolustusyhteistyösopimus.

“Meille ulko- ja turvallisuuspolitiikka on aina ollut eksistentiaalinen kysymys. Siksi meillä on ollut kyky reagoida historian saranakohdissa yhtenäisesti, nopeasti ja jämäkästi”, Stubb muistutti.

Stubb hahmotteli puheessaan myös, millaisia ominaisuuksia seuraavalta tasavallan presidentiltä vaaditaan 2020-luvun maailmassa ja Suomessa.

“Ne ovat kansainvälisyys, kokemus ja empatia. Seuraava tasavallan presidentti joutuu luovimaan maailmassa, joka on kovin erilainen kuin se, johon olimme kylmän sodan jälkimainingeissa tottuneet. Emme voi jäädä sivustakatsojan rooliin. On otettava se valta, mikä saatavilla on. Se on pienen maan elinehto kansainvälisillä areenoilla, Stubb sanoi.

Kokouksessa kuultiin useita tukipuheenvuoroja. Kannatuspuheenvuoron pitivät muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen, puolustusministeri Antti Häkkänen, europarlamentaarikko Henna Virkkunen, entinen pääministeri ja nykyinen Nordean yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Katainen, kuortanelainen opettaja ja puolueen paikallisvaltuutettu Ali Abdalla ja Stubbin vaimo Suzanne Innes-Stubb.



Kokouksessa nähtiin myös videotervehdykset Norjan entiseltä pääministeriltä Erna Sohlbergiltä, Kreikan pääministeriltä Kyriakos Mitsotakisilta ja Euroopan parlamentin puhemieheltä Roberta Metsolalta.



Stubbin kampanjan vaaliohjelma julkistetaan kampanja-avauksessa marraskuussa.



Presidentinvaalin ensimmäinen kierros järjestetään sunnuntaina 28.1.2024. Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken sunnuntaina 11. helmikuuta 2024.