Nyt pääsee seuraamaan, mitä putkiremonttityömaalla tapahtuu – putkiremonttilive avautuu tänään

Huippusuosittujen livelähetysten jalanjälkiä seuraava putkiremonttilive näyttää reaaliaikaista näkymää yhteen huoneistoon Halsuantiellä Kannelmäessä sijaitsevan taloyhtiön putkiremonttityömaalla. Asunnossa työskennellään arkipäivisin noin kello 7–15, jolloin putkiremonttilive tarjoaa katsojille eniten nähtävää. Muina aikoina voi tutustua aiempien päivien pohjalta tehtyihin koostevideoihin.

− Yksi suurimmista asukkaiden huolenaiheista on, pääseekö remontoituun kotiin siinä aikataulussa, kun on luvattu. Siitä saimme ajatuksen, että mitä jos ihmiset voisivat seurata, mitä putkiremonttityömaalla oikeasti tapahtuu. Putkiremonttiliven lisäksi päätimme julkaista myös eri työvaiheiden aikataulutuksen. Työvaiheiden tarkka suunnittelu ja toteutuksen organisointi on välttämätöntä aikataulussa pysymisen kannalta, kertoo Firan asuntokorjausten linjajohtaja Sami Kokkonen.

Myös Isännöintiliiton vuosittain toteuttaman Putkiremonttibarometrin mukaan aikataulujen pitävyys herättää osakkaissa huolta. Enemmän huolta herättävät barometrin mukaan ainoastaan putkiremontista aiheutuvat asumishaitat ja remontin hinta. (Lähde: Isännöintiliitto, Putkiremonttibarometri 2023). Putkiremonttibarometrin vastaajat edustavat putkiremontteja asiakkailleen toteuttaneita isännöintialan ammattilaisia.

Jatkumoa kahden viikon putkiremontille

Fira tuli vuonna 2016 tunnetuksi valtaisaa kiinnostusta herättäneestä kahden viikon putkiremontista, joka toteutettiin roihuvuorelaiseen taloyhtiöön poikkeuksellisen nopeassa aikataulussa. Vain kahden viikon mittaiseksi kirityn aikataulun mahdollisti hyvä suunnittelu ja yhteistyö taloyhtiön kanssa, mutta tiukka aikataulu vaati myös ekstrapanostuksia, kuten tuplamiehityksen ja työskentelyn kahdessa vuorossa.

− Kahden viikon putkiremontti osoitti, että putkiremontteja voi tehdä paljon nopeammin kuin mihin alalla oli totuttu. Olemme siitä saakka satsanneet todella paljon hankkeiden läpiviennin tehostamiseen ja aikataulujen pitävyyteen ja saaneet hyviä tuloksia. Rakennusalan termein teemme töitä tahdissa, eli pienemmäksi jaetuissa osissa, jotka seuraavat toisiaan. Hyvin toteutetulla tahtituotannolla pystymme lyhentämään merkittävästi työmaan kestoa, Sami Kokkonen kuvailee ja jatkaa:

− Toivottavasti putkiremonttilive tuottaa katsojille mukavia katseluhetkiä, tekee rakentamisen ammattilaisten arkea näkyväksi ja samalla myös hiukan hälventää huolta putkiremonttien aikataulujen pitävyyteen liittyen.

Putkiremonttilive on katsottavissa kahden viikon ajan osoitteessa https://fira.fi/oispa-putkiremontti