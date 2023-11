Heini Larros Helsingin seudun kauppakamarin viestintäjohtajaksi

Helsingin seudun kauppakamari vauhdittaa yritysten ja Helsingin seudun menestystä. Me kauppakamarissa haluamme, että yritykset menestyvät Helsingin seudulla. Kokoamme alueemme yritykset verkostoksi ja vahvistamme yritysten ja niiden henkilöstön osaamista. Seuraamme yhteiskunnan kehitystä yritysten puolesta ja vaikutamme päätöksentekoon luotettavan tutkitun tiedon avulla. Turvaamme Helsingin seudun kasvua aktiivisella vaikuttamistyöllä, kehittämällä alueen kuntien, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyötä.



Kauppakamari on Pohjoismaiden suurin vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva kauppakamari. Meillä on yli 7 000 yritys- ja organisaatiojäsentä.