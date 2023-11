Uusi koodikoulu Pohjois-Savossa yhdistää voimansa Virossa toimivan koodikoulun kanssa

”Tiivis yhteistyömme tarjoaa opiskelijoillemme konkreettisia etuja, muun muassa modernin oppimisalustan, jossa kaikki koodausharjoitteet ja projektit tullaan koulussamme tekemään. Lisäksi haluamme tarjota opiskelijoille tulevaisuudessa opiskelijavaihtoa, yhteisiä projekteja alustalla ja ehkä työharjoitteluitakin toisen koulun kumppaniverkostossa. Rakennamme aidosti yksittäistä koulua suurempaa yhteisöä, jossa jäsenet ja opiskelijat tukevat toisiaan mitä moninaisimmin tavoin,” kood/Sisun johtaja Laura Nykänen iloitsee.

”Olemme erittäin innoissamme mahdollisuudesta tuoda innovatiivisia yrityslähtöisiä oppimisratkaisuja ja parhaita digitaalisen oppimisen käytäntöjä Virosta Suomeen. Tämä tukee myös tavoitettamme laajentaa koodikouluperhettämme ensin Suomeen ja sitten Baltian maihin,” kood/Jõhvin johtaja Karin Künnapas kertoo.

Virosta mallia Suomeen

Syksyllä 2021 avautunut kood/Jõhvi on osoittautunut menestystarinaksi. Sen toiminta-aikana kouluun on hakenut jo yli 10 000 opiskelijaa yli 100 eri maasta. Kaikkiaan 700 opiskelijaa on aloittanut opintonsa, ja ensimmäinen opiskelijajoukko valmistui tänä syksynä. Lähes 100 opiskelijaa on jo työllistynyt IT-alalle tai perustanut startup-yrityksiä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa.

Kood/Jõhvi perustettiin vastauksena ohjelmistokehittäjien pulaan ja tarpeeseen mahdollistaa alanvaihtajille nopea, joustava tapa opiskella ohjelmointia. Koulun perustajien joukossa on Viron yksisarvisilla rikastuneita IT-yrittäjiä, kuten Boltin Martin Villig ja Wisen Taavet Hinrikus. Koulun toimintaa rahoittaa yli 30 yksityistä yritystä.

”Kood/Jõhvi on tehnyt ihan mieletöntä työtä ohjelmointiosaamisen edistämiseksi Virossa, ja heidän koulunsa on ollut perustamisesta lähtien erittäin vetovoimainen. Kouluun hakee tuhansia opiskelijoita vuosittain, ja kovassa kasvussa olevat yritykset Bolt ja Pipedrive ovat kertoneet olleensa äärimmäisen innoissaan mukana koulun toiminnassa. Yhdessä Viron koulun kanssa voimme kehittää työelämälähtöistä koulutusta ja vertaisoppimisen perustuvaa mallia tuloksekkaasti myös Suomeen. Samalla tuemme maiden välistä ohjelmointikoulutuksen ja alan yhteistyötä,” Nykänen taustoittaa.

Monimuotoisuudesta ratkaisu osaajapulaan

Molemmat koodikoulut jakavat yhteisen tavoitteen edistää ohjelmistoalan monimuotoisuutta ja kouluttaa monipuolisia ohjelmointiosaajia työelämän ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

”Mitä moninaisempi joukko erilaisista taustoista olevia ihmisiä puhuu ohjelmointikieliä tulevaisuudessa, sitä rikkaampia ja vaikuttavampia digitaalisia palveluita ja tuotteita voimme tulevaisuudessa tuottaa. Koodaaminen on kieli siinä missä muutkin; suomen ja englannin kieletkin monimuotoistuvat ja kehittyvät jatkuvasti, ja niitä voi oppia puhumaan kuka vain,” Nykänen korostaa.

”Muuttuva työelämä edellyttää kykyä jatkuvaan oppimiseen. Koodikoulu tukee tätä muutosta. Opiskelijat saavat koodikoulusta erinomaiset valmiudet työelämään. He oppivat ohjelmointitaitojen lisäksi myös muita työssä tarvittavia taitoja, kuten itsensä johtamista ja ongelmanratkaisukykyä. Mallimme mahdollistaa oppimiskokonaisuuksien räätälöinnin yritysten tarpeisiin. Voimme myös tukea yritysten nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämistä,” Karin täydentää.

Koodikoulu avaa ovet IT-alalle taustasta riippumatta

Koodikoulussa hyödynnetään uudenlaista vertaisoppimisen mallia, jossa erilaisista taustoista tulevat ja eri-ikäiset ihmiset oppivat toisiltaan ilman opettajavetoista opetusta. Kaikki voivat hakea opiskelemaan kouluun. Opiskelijoilta ei vaadita aiempaa koulutusta tai osaamista alalta, ainoa vaatimus on täysi-ikäisyys.

”Tarvitsemme ketteriä koulutusratkaisuja täydentämään perinteisiä oppimismuotoja. Koulumme tarjoaa väylän ohjelmoinnin maailmaan riippumatta hakijan lähtökohdista ja taitotasosta. Tarjoamme modernin oppimisympäristön mukaan lukien innovatiivisen oppimisalustan sekä modernin koulutilan Kuopiossa, Opiskelijamme hyötyvät toistensa erilaisista vahvuuksista sekä tiiviistä yritysyhteistyöstä,” Nykänen selventää.

Hakijoita tavoitellaan Suomesta ja ulkomailta

Haku maksuttomaan koodikouluun Pohjois-Savossa käynnistyy 13. marraskuuta 2023. Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat suorittavat verkkotestin, joka mittaa muun muassa heidän loogista päättelykykyään. Verkkotestin läpäisseet hakijat pääsevät etenemään seuraavaan vaiheeseen, joka on kolme viikon mittainen intensiivinen ohjelmoinnin sprintti eli valintajakso. Ensimmäinen sprintti käynnistyy 15. tammikuuta 2024. Jos hakija läpäisee valintasprintin ja saavuttaa tarvittavan pisterajan, hän saa kutsun opiskelijaksi kouluun. Kood/Sisun ensimmäinen opiskelijakurssi aloittaa opintonsa koulussa 25. maaliskuuta 2024.

”Saamme Viron tiimiltä arvokkaita oppeja opiskelijahaun toteuttamiseen. Lähdemme tiimin kanssa Viron kouluun tutustumiskäynnille, ja haemme sieltä mallia valintasprinttien käytännönjärjestelyihin. Siitä lähdetään liikkeelle, että kood/Sisun opiskelijahaku tuottaa hakijoille laadukkaan kokemuksen. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa opiskelijahaut toteutetaan molemmissa kouluissa samanaikaisesti, jotta opiskelijat voivat halutessaan hakea molempiin kouluihin,” Nykänen kertoo.