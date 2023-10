Hallå Tokyo -viikon vieraina Lee Esselström, Hannele Mikaela Taivassalo ja Nina-Maria Oförsagd

Tom of Finland taidetta ensi kertaa Japanissa 21.9.2020 09:23:49 EEST | Tiedote

Suomen Japanin instituutti juhlistaa yhteistyössä Tom of Finland Foundationin ja Suomen Tokion suurlähetystön kanssa Touko Laaksosen syntymän 100-vuotisjuhlavuotta järjestämällä Reality& Fantasy: The World of Tom of Finland -näyttelyn Tokiossa. Parco Gallery X:ssä 18.9.2020 aukeavan näyttelyn on kuratoinut Shai Ohayon.