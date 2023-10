Puhdas valhe saatavilla äänikirjana

Uusia ystäviä, Pauli Palokärki – lastenromaani täynnä hyvää mieltä 23.10.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Markku Kaskelan lastenkirja Uusia ystäviä, Pauli Palokärki on julkaistu Aviadorin kustantamana. Eräänä hyvin tuulisena elokuun päivänä Pauli Palokärjen pesäpuu, vanha haapa, kaatuu ja niin hänen on etsittävä uusi koti. Tikanpoika päättää saman tien, että etsii sen uusilta seuduilta golf-kenttien tuolta puolen puron varresta vehreästä, luonnontilaan jätetystä lehdosta. Uusia ystäviä, Pauli Palokärki on iloinen, innostava lasten romaani, täynnä hyvää mieltä ja kannustusta. Paulin uusiin ystäviin kuuluu muun muassa koskikara, joka pulahtaa yhtenään puron solisevaan veteen, sekä kolme töyhtötiaista, terhakat sisarukset, jotka kutsuvat Paulin mukaan hyvään hankkeeseen, mielenosoitukseen musiikkiopiston puolesta. Ripaus kansalaisaktivismia piristää ketä vain! Markku Kaskela (s. 1960) on helsinkiläinen kirjailija. Hän on julkaissut seitsemän runokokoelmaa, yhdeksän lasten romaania, novellikokoelman sekä neljä tietoteosta. Hänen esikoislastenkirjansa Puistolan vihreät kunnaat palkittiin julkai