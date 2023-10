Talousarvioesitys: Asukkaiden palvelut turvataan - talouden tasapainotuksessa edessä haasteellinen vuosi 2024

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen taloudelliseen tilanteeseen ja lähtötason rahoitusvajeeseen on vaikuttanut se, että aiemmilta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiltä kunnilta siirtyneet laskennalliset kustannukset eivät vastaa todellisia palvelujen järjestämisen kustannuksia. Tämän alijäämän rakenteellinen korjaaminen vaatii aikaa ja uudistumista.

Talousarvioesityksessä talouden tasapainottamisen toimenpiteet ja kustannusten kasvun hillitseminen hyvinvointialueella perustuvat aluevaltuuston vahvistamaan hyvinvointialue- ja palvelustrategiaan sekä pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Hyvinvointialueen taloudellisen tilanteen vuoksi talousarvio sisältää merkittäviä sopeutustoimia unohtamatta kuitenkaan toimintojen ja palvelujen pitkäjänteistä uudistus- ja kehitystyötä.

Strategisia tavoitteita, kuten digitaalisen asioinnin kehittämistä, palvelujen uudistamista ja kustannusvaikuttavuuden parantamista edistetään pitkäjänteisesti hyvinvointialueen talouden tasapainottamisen rinnalla.

Talousarvioesitys ei sisällä esimerkiksi terveysasemien lakkautuksia. Sen sijaan konkreettisina tavoitteina on muun muassa vuokratyövoiman käytön vähentäminen, palvelurakenteen keventäminen ja toiminnan tehostaminen erilaisin keinoin.

– Tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä vahvistaa palveluja perustasolla ja turvata asukkaiden palvelut. Talouden alijäämä asettaa yhteisille tavoitteillemme ja uudistumisellemme kuitenkin reunaehtoja. Talousarvioesityksessä sitoudumme vastuulliseen taloudenpitoon, ja edellytämme samanaikaisesti valtiolta, että taloutemme perustan muodostaa hyvinvointialueen toiminnan ja palvelutarpeen kasvun kattava sekä oikeudenmukainen rahoitus, toteaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Hyvinvointialueen talousennuste vuodelle 2023 on 86 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuonna 2023 kertynyt alijäämä tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Talousarvioesitys on laadittu niin, että talous on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä.

Hyvinvointialueella on alijäämän vuoksi käynnistetty 23.10.2023 taloudellisen, rahoituksellisen ja toiminnallisen tilanteen perusteella koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on vähentää pysyviä kustannuksia 55 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen sekä toteuttaa toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Talouden tasapainotustarve eli säästötarve pysyväisluontoisista nettokustannuksista on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vuosille 2024–2026. Hyvinvointialueen talouden tilannekuva täsmentyy tulevina vuosina, minkä vuoksi tasapainotustarvetta on tarpeen arvioida vuosittain osana talousarvion valmistelua.

– Tässä talousarviossa on esitetty ratkaisuehdotuksia asukkaiden hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi, turvallisuuden takaamiseksi ja sosiaali-, terveys- sekä pelastustoimen ammattilaisten työn sujuvoittamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Olemme valmistautuneet seuraamaan ja arvioimaan erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia kokonaiskustannuksiin, työhyvinvointiin sekä potilaiden ja asiakkaiden palveluihin. Myös korjausliikkeitä on pystyttävä tarvittaessa tekemään, jotta ensisijainen tavoitteemme eli asukkaiden palvelujen turvaaminen onnistuu, sanoo Svahn.

Seuraavaksi hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys merkitään tiedoksi aluehallituksessa ja etenee sen jälkeen aluevaltuuston neuvottelukunnan käsittelyyn ja lopulta aluevaltuustoon. Aluevaltuuston on määrä päättää hyvinvointialueen talousarviosta vuoden viimeisessä kokouksessaan 12.12.2023.