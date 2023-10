Finavian lentoasemille kova kattaus lentoreittejä − jopa 24 uutta yhteyttä talveksi

Tampere-Pirkkalan lentoasema palkittiin Vuoden 2022 lentoasema -tunnustuksella 12.9.2023 12:03:43 EEST | Tiedote

Lentoasemayhtiö Finavia on valinnut Tampere-Pirkkalan lentoaseman vuoden 2022 lentoasemaksi. Matkustajien asiakastyytyväisyys Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on huippuluokkaa. Lisäksi aktiivinen yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on mahdollistanut sujuvat yhteydet maailmalle liikennerakenteen muutoksista huolimatta.