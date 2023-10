Vihreiden Jenni Pitko: Vihreät korjaisi merkittävästi hallituksen katastrofaalista ympäristöpoltikkaa

– Suomen luonto on hätätilassa ja hiilinielu on romahtanut. Tämä on hälyttävää sekä luonnon monimuotoisuuden että Suomen ilmastotavoitteiden kannalta. Mikä on hallituksen vastaus: antaa luonnonsuojeluun paljon entistä vähemmän rahaa ja unohtaa hiilinielut. Tämä on käsittämätöntä varoitusmerkkien ohittamista, Pitko ihmettelee

Vihreät tekisi asiat toisin. Omassa vaihtoehtobudjetissaan vihreät torjuu luonnonsuojelun rahoituksen aleneman ja panostaa 80 miljoonaa euroa lisää luonnonsuojelun Metso- ja Helmi-ohjelmiin. Yhteensä vihreät antaisi luonnonsuojelulle yli 130 miljoonaa enemmän kuin hallitus.

Hallituksen ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen esitti 12.10. eduskunnan kyselytunnilla, että luonnonsuojelun rahoituksen taso laskee vain 10%. Todellisuudessa rahoitus laskee noin kolmasosalla. Ministerin puheiden ja todellisuuden eroa selittää se, että hallitus omassa viestinnässään ja laskuissaan ohittaa täysin esimerkiksi vesiensuojelun rahoituksen leikkaukset.

– Vesiensuojelun ohittaminen on paitsi tosiasioiden välttelyä myös erikoista siksi, että hallituksen merkittävä oma panostus ja ylpeydenaihe on sen Saaristomeriohjelma. Vesiensuojelun rahoituksen raju lasku tarkoittaa kuitenkin yli 40 miljoonan vähennystä luonnon- ja ympäristön suojeluun, vaikka mukaan lasketaan panostus Saaristomereen, Pitko huomauttaa.

Suomen hiilinielu on romahtanut. Suomen metsät ja maaperät olivat vuonna 2022 ensimmäistä kertaa nielun sijaan päästölähde. Nyt tarvittaisiin toimia, joilla hiilinielua saadaan vahvistettua. Hallitus kuitenkin lakkauttaa useampia hiilinielua vahvistavia toimenpiteitä. Kaikkein merkittävin on hallituksen päätös lakkauttaa kosteikkoviljelyn tuet.

– Kuunteleeko hallitus lainkaan asiantuntijoita? Viimeksi viime viikolla Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen muistutti, että kosteikkoviljelyn edistäminen on maatalouden paras ja varmin päästövähennysten keino, Pitko ihmettelee.

Vihreiden vaihtoehdossa sekä kosteikkoviljelyä että joutomaiden metsitystä tuettaisiin entiseen tapaan. Lisäksi vihreät esittää Metsähallituksen tuottotavoitteen laskemista . Puun käytön vähentämiseksi vihreät esittää myös teollisen puunpolton verotuksen valmistelua.

– Politiikka on valintoja. Hallitus valitsee ohittaa huolen luonnosta ja ympäristöstä. Häviävät lajit ja karkaavat päästötavoitteet eivät hallitusta huoleta. Vihreitä huolettavat. Siksi valitsisimme toisin, Pitko päättää.