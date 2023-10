Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvion

Häiriötilanne Isojärven nuorisotalolla 20.10.2023 14:35:00 EEST | Tiedote

Isojärven nuorisotalolla on ollut häiriötilanne 19. – 20.10. välisenä yönä. Nuorisotilassa oli meneillään nuorisopalvelujen syyslomaviikon ohjelmaan kuuluva yönuoppari, johon osallistui yhteensä noin 25 yläkouluikäistä nuorta ja nuoriso-ohjaajia. Nuorisotalolle oli aamuyöllä tullut ulkopuolinen henkilö. Hän on käyttäytynyt tavalla, joka on saattanut tuntua uhkaavalta ja rikkonut nuorisotilan äänentoistolaitteita. Henkilö poistui nuoriso-ohjaajan käskyttämänä, ja paikalle kutsuttiin poliisi. Tilanne oli ohi nopeasti ja siitä on tehty asianmukaiset turvallisuusilmoitukset. Ennalta arvaamattoman tilanteen kulkua selvitetään parhaillaan tarkemmin. Häiriö tapahtui tilassa, jossa paikalla oli osa tapahtumaan osallistuneista nuorista. Tapahtunutta on käsitelty kaikkien yönuoppariin osallistuneiden nuorten kanssa, ja heidän huoltajansa ovat saaneet tiedon tapahtuneesta. Nuorisopalvelut tarjoaa myös keskusteluapua nuorille ja heidän huoltajilleen. Nuorisotoimenjohtaja Pia Fraktman toteaa, että