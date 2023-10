Nokia – vaikuttava tarina jättiläisen noususta ja tuhosta

Sami Keski-Vähälän Nokia-näytelmän kantaesitys nähtiin Turun Kaupunginteatterin Päänäyttämöllä syksyllä 2020 Mikko Koukin ohjaamana. Nyt tuore kotimainen näytelmäteksti päästään näkemään myös Vaasassa, kun Nokian uskomaton yritystarina saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.

Nokia nousi 1990-luvun loppupuolella maailman suurimmaksi matkapuhelinten valmistajaksi ja 2000-luvun alkupuolella se oli yksi maailman arvokkaimmista ja tunnetuimmista brändeistä. Yritysjätin tapahtumarikkaan tarinan Romeo-näyttämölle ohjaa Aleksis Meaney, joka vierailee Vaasan kaupunginteatterissa nyt toista kertaa.

”Teoksessa on mielestäni vahvasti läsnä hybris, miten ylpeys käy lankeemuksen edellä. Tuomme näyttämölle hyvin teatterillisen ja karnevalistisen maailman, jossa on mukana myös lyyrisiä elementtejä”, kertoo Meaney.

Teos on draaman- ja huumorintäyteinen vuoristorata, jossa tositapahtumat, fiktio ja myytit punoutuvat yhteen. Nokia ei ole historian oppitunti, vaan teatteri keinoin kerrottu tarina lähihistoriastamme, joka paljastaa jotain yritysmaailmasta, siinä toimivista ihmisistä sekä ehkä jopa meistä suomalaisista.

Näytelmän lavastus on Mika Haarasen käsialaa, ja puvut teokseen suunnittelee Emilia Eriksson. Äänisuunnittelusta vastaa tänä syksynä teatterilla aloittanut äänisuunnittelija Jouni Tapio. Videot ja valot teokseen suunnittelee Teemu Vähänen ja kampaukset ja maskit Maija Hauta-aho. Apulaisohjaajana ja koreografina teoksessa toimii Maija Rantala (vier. / Novia).

Näyttämöllä yritysjohtaja Jorma Ollilana nähdään teatterin konkarinäyttelijä Jorma Tommila.

”Tarina käsittää todella paljon tapahtumia, käänteitä ja ihmiskohtaloita. Täytyy todella hämmästellä sitä, minkälaisen prässin läpi Ollila on oikeastaan mennyt”, toteaa näyttelijä Jorma Tommila.

Muissa lukuisissa rooleissa suurella näyttämöllä nähdään Ville Härkönen, Oiva Nuojua, Raisa Vattulainen, Toni Ikola, Anna Lemmetti-Vieri, Mikko Laine, Pekka Hiltunen ja Mari Hirvi.

”Meillä on loistava tiimi. Teoksen harjoitusprosessi on ollut todella dialoginen, mikä on äärimmäisen hienoa”, kertoo muun muassa Liisa Ollilan roolin tulkitseva Raisa Vattulainen.

Teoksen ennakkonäytös nähdään Romeo-näyttämöllä torstaina 2.11. klo 19 ja ensi-ilta perjantaina 3.11. klo 18. Esityksen kesto on noin 2 h 50 min (sis. väliajan).