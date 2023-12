Ikuinen poika – isän matka tuskasta hyväksyntään

Cristovão Tezzan romaani Ikuinen poika on julkaistu Aviadorin kustantamana. Teoksen on suomentanut Tarja Härkönen.

Romaanin kerrontahetkellä Down-lapsi, ikuinen poika, on kaksikymmentäkuusivuotias. Matka onnitteluja hämillään vastaanottaneesta tuoreesta isästä pojan jokaisesta edistysaskeleesta iloitsevaksi keski-ikäiseksi on ollut raskas mutta palkitseva. Oma tila ja oma aika ei enää ole omaa, vieressä on koko ajan toinen.

Kirjan isä on nuorena hippielämää elänyt kirjailija, jonka ajanlasku pohjautuu aikaan ennen ja jälkeen pojan syntymän. Kirjailijaisällä oli pojan syntyessä haaveena saada nähdä pojan kasvu hänen paremmaksi versiokseen. Isä kokee tuskaa tajutessaan, ettei poika koskaan oppisi lukemaan eikä kirjoittamaan. Hän pitää aluksi pojan syntymää kirouksena ja kuvittelee tämän kuoleman. Lopulta ei ole muuta mahdollisuutta kuin alkaa rakastaa. Samalla kun isä hyväksyy poikansa, hän hyväksyy myös itsensä.

Cristovāo Tezza (s. 1952) on romaanimuodon uudistaja. Ikuinen poika -romaani ilmestyi Brasiliassa vuonna 2007, ja se on valittu toiseksi parhaaksi Brasiliassa 2000-luvulla ilmestyneeksi romaaniksi. Aiemmin Tezzalta on ilmestynyt suomeksi romaani Professori. Lisäksi hän on yksi Brasilialaisia jalkapallotarinoita -novelliantologian kirjailijoista.

TEZZA, CRISTOVÃO : Ikuinen poika

240 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811935

Ilmestymisaika: Syyskuu 2023

