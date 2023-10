Vauraus Suomi Oyj:lle on ensimmäisenä ja ainoana suomalaisena hakijana myönnetty joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa

Päätöksessään Finanssivalvonta arvioi, että Vauraus Suomi Oyj:llä on luotettava hallinto ja riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Finanssivalvonta toteaa toimilupahakemuksen, saatujen selvitysten, liiketoiminnan laadun ja Vaurauden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näyttävän ilmeiseltä, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja terveiden, varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Vauraus Suomi Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on perustettu vuonna 2011 ja vuonna 2013 aloitettiin ensimmäisten joukkorahoitettujen yrityslainojen välittäminen, tuolloin vielä sääntelemättömässä ympäristössä. Ensimmäinen kansallinen joukkorahoituslaki astui Suomessa voimaan 2016, kun EU-maiden sääntelykäytännöt vielä vaihtelivat laidasta laitaan. Vauraudelle myönnetty ensimmäinen Euroopan laajuinen toimilupa oli Maksulaitostoimilupa vuonna 2018.

Uusi EU-asetus on karsinut markkinoilta monia toimijoita ja yhtiöitä on siirtynyt muihin liiketoimintamalleihin tai lopettanut toimintansa koska vastuu ja velvoitteet sijoittajia kohtaan ovat kasvaneet ja uusi tapa toimia vaatii mittavia järjestelmäinvestointeja. Suomen markkinoilla toimivista yhtiöistä Vauraus on ainoa suomalainen, muiden toimiluvat on myönnetty muissa maissa.

Vauraus tarjoaa strategiansa mukaisesti erilaisia palveluita konsernin eri yhtiöistä. Palveluita ovat joukkorahoituksen lisäksi laskurahoitus ja kansainvälisten instituutioiden rahoittamat suorat yrityslainat. Lisää tarjontaa kehitetään jatkuvasti.

"Toivotamme sääntelyn uudistuksen tervetulleeksi, koska se takaa toiminnan korkeamman laadun koko toimialalle. Olemme ensimmäinen ja ainoa yhtiö, joka on hakenut ja saanut Suomen Finanssivalvonnalta uuden EU-asetuksen mukaisen joukkorahoitustoimiluvan", toteaa Vauraus Suomi Oyj:n toimitusjohtaja Elisa Saarinen. "Olemme todella ylpeitä pystyessämme tarjoamaan suomalaisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksiin panostaville asiakkaillemme entistä ammattimaisemman ja sijoittajan riskiprofiilin huomioon ottavan palvelun. Matka tähän pisteeseen on mennyt nopeasti tehokkaan ja ammattitaitoisen henkilökuntamme ja suomalaista yrittäjyyttä vahvasti tukevien sijoittajiemme ansiosta", Saarinen hymyilee. "Vauraus kiinnostaa".

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Elisa Saarinen, Vauraus Suomi Oyj, sähköposti elisa.saarinen@vauraus.fi, puhelin +358 20 332233 tai +358 44 9769 864.