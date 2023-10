Vapriikki avaa näyttelyn radion historiasta

Radioaallon harjalla - Kidekoneesta podcastiin näyttely kertoo radion vaiherikkaan tarinan Suomessa 1920-luvulta nykypäivään. Näyttely pohtii, mikä radiossa on vuosisadan ajan viehättänyt tekijöitä, kuuntelijoita ja harrastajia – ja miksi maagisesta arkipäiväiseksi asiaksi muuttunut radio puolustaa edelleen paikkaansa tällä internetin ja digitaalisen viestinnän aikakaudella.

Amatöörivetoinen radioasema Tampereen Radio aloitti säännölliset lähetyksensä 1.11.1923. Tampereen Radiota pidetään ensimmäisenä yleisradioasemana Suomessa, sillä sen lähetykset jatkuvat säännöllisinä Suomen Yleisradion (1926) perustamiseen saakka. Tampereen Radion lisäksi esimerkiksi helsinkiläiset Radiola ja Radiopataljoona lähettivät ohjelmaa ennen varsinaista valtiollista Yleisradiota. Suomi kulki kehityksen kärjessä, sillä Tampereen lähetysten käynnistyessä BBC oli tuottanut radio-ohjelmaa vasta kaksi vuotta.

Uusi teknologia ei ollut kaikkien mieleen, vaan itsekseen puhuva, eetteristä viestejä lähettävä laite tuntui joistakin paholaisen keksinnöltä. Nopeasti radio kuitenkin valloitti yhä uusia ystäviä. Koska kaikilla ei ollut varaa radiovastaanottimeen, ihmiset kokoontuvat naapureiden radioiden ääreen kuuntelemaan yhdessä niin jumalanpalveluksia kuin urheilulähetyksiäkin

Radioaallon harjalla -näyttelyssä tavataan radioamatöörejä, piraattiradioiden toimijoita ja tuttuja radioääniä vuosien varrelta. Näyttelyvieras voi tallentaa oman audionsa podcast-studiossa.

Näyttelyssä on otettu huomioon erityisryhmät. Radion historia avautuu kokeilupisteillä, joissa voi tutustua näyttelyn esineisiin ja ääniaineistoihin pistekirjoituksella kuvailtujen ohjeiden opastamana. Näyttelytilassa on lattiaopaste, joka ohjaa turvallisesti näyttelytilassa liikkumisessa. Näyttelyssä on tarjolla selkokielinen ääniopastus ja näyttelyn valmistuttua siihen voi tutustua myös kuvailutulkatun ääniopastuksen johdolla.

Nykyisessä mediatulvassa radio vaikuttaa ehkä katoavalta medialta, mutta se on maailmanlaajuisesti edelleen merkittävä viestintäväline. Kaikkialla ei ole nettiä, matkapuhelinverkkoa, sähköä tai mahdollisuutta tiedonsaantiin. Radio on myös arvokas viestintäväline kriisitilanteissa, sillä radioverkko on suunniteltu kestämään pidempiä sähkökatkoksia kuin esimerkiksi matkapuhelinverkot. Radioamatöörit ovat kriisitilanteiden viestinnässä ja yhteydenpidossa tärkeässä asemassa.

Avajaiset ja oheisohjelmaa

Kaikille avoimet avajaiset Vapriikissa keskiviikkona 1.11. klo 18–20. Avajaisiin on vapaa pääsy, tervetuloa!

Ohjelma:

Tervetuliaissanat museoravintola Valssissa

Juha Ahonen, kulttuurijohtaja, Tampereen kaupunki

Radion ensimmäinen vuosisata Suomessa

Marko Ala-Fossi, FT, Tampereen yliopisto

Suomalaiset ja radio: sadan vuoden rakkaustarina

Ismo Silvo, VTT, Ylen 100-vuotistutkimuksen pääkoordinaattori

Pentti ”DJ Pena” Teräväinen soittaa musiikkia radioaalloilta

Paikka: Näyttelyn läheisyydessä 2. krs

Torstaina 2.11. klo 13, yleisöluento, vapaa pääsy

Lasse Vihonen, Radion varhaisvuodet Suomessa

Lasse Vihonen luennoi aikakaudesta ennen Suomen Yleisradion perustamista. Luennolla kuullaan varhaisista radiokokeiluista, ensimmäistä yleisradioasemista ja radion muutoksesta sähkötysradiosta puheradioksi.