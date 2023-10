Five Nights at Freddy’s teki Suomessa kaikkien aikojen isoimman kauhuelokuvan avaustuloksen: ensimmäisen viikonlopun aikana yli 49 000 katsojaa

Five Nights at Freddy’s -kauhupeliin perustuva samanniminen elokuva sai ensi-iltansa Suomessa 27.10. Elokuva sai yleisöt liikkeelle poikkeuksellisen vauhdikkaasti, sillä ensimmäisen viikonlopun aikana elokuvan näki 49 181 katsojaa. Avaustulos rikkoi aikaisemman kauhuelokuvien ensimmäisen viikonlopun katsojaennätyksen, jota piti hallussaan vuonna 2019 ensi-iltansa saanut SE: Toinen luku. Sen näki ensimmäisenä viikonloppuna 42 745 katsojaa.

Five Nights at Freddy’s (tuttavallisemmin FNAF) on suomensukuisen Emma Tammen (The Wind, Blood Moon) ohjaama ja sen tarina seuraa vartijaa, joka aloittaa uudessa työssään Freddy Fazbear’s Pizzassa. Ensimmäisessä vuorossa ollessaan hän huomaa, etteivät yövuorot pitseriassa ole aivan helppoja selvitä hengissä. Elokuvan ikäraja on K16.

”Elokuva-alalla on kansainvälisesti oltu huolestuneita nuorison elokuvissakäynnistä. Five Nights at Freddy’sin valtava yleisöryntäys osoittaa, että nuoret ovat kyllä valmiita lähtemään elokuviin, kun sisältö on heitä kiinnostavaa. FNAF-yleisö on voittopuoleisesti nuorisoa ja nuoria aikuisia”, kertoo elokuvaa levittävän Finnkinon elokuvalevityksen johtaja Mika Nieminen.

Elokuvaa tähdittävät Josh Hutcherson (Ultraman, Nälkäpeli-franchise), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conneryn Sterling (We Have a Ghost, 9-1-1), Mary Stuart Masterson (Blindspot, Paistetut vihreät tomaatit) ja Matthew Lillard (Good Girls, Scream).

Five Nights at Freddy’s -elokuvan ovat käsikirjoittaneet Scott Cawthon, Emma Tammi ja Seth Cuddeback.

Elokuvan ikoniset animatrooniset hahmot on luonut Jim Henson’s Creature Shop.

Five Nights at Freddy’s -elokuvan ovat tuottaneet Jason Blum ja Scott Cawthon. Vastaavia tuottaja ovat Bea Sequeira, Russell Binder, Marc Mostman ja Christopher H. Warner. Universal Pictures esittää Blumhouse -tuotannon yhteistyössä Striker Entertainmentin kanssa.

Five Night's at Freddy's on pelisuunnittelija Scott Cawthonin vuonna 2014 julkaisema kauhupeli, josta tuli välitön maailmanlaajuinen hitti. FNAF-pelimaailma sisältää nyt mm. yhdeksän peliä, spin-off -pelejä ja novellitrilogian – sekä ison määrän fanien tuottamia sisältöjä mm. YouTubessa.