Juustoportille tuplakultaa Itävallasta!

Juustoportti on vastuullinen perheyritys, joka on onnistunut luomaan ja ylläpitämään kasvua ja kehittymistä vaikeinakin vuosina. Juustoportti on Euroopan ensimmäinen eläinten hyvinvointia mittaava Welfare Quality-meijeri. Vastuullisuus on kuulunut yrityksen arvoihin alusta saakka ja monipuoliset vastuullisuuden teot ovat yrityksen arkipäivää. Juustoportilla on Jalasjärvellä sijaitsevan meijeri- ja juustolatoiminnan, sekä vegetehtaan lisäksi liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa, sekä ruokatuotteita valmistava Kasvisgalleria Kuopiossa, sekä toimisto Helsingissä. Juustoportin liikevaihto on 100 miljoonaa ja henkilökuntaa on 300.