Lapsen oikeus terveyteen vaatii toimenpiteitä päättäjiltä

Lapsiasiavaltuutettu julkaisee 14.11. teoksen Terveys ja lapsen oikeudet. Teoksessa kootaan ensimmäistä kertaa yhteen eri alojen asiantuntijoiden puheenvuoroja terveydestä ja lapsen oikeuksista siten, että lasten omat näkemykset saavat erityisen paljon tilaa.

”Suomalaislasten terveyttä voi pitää menestystarinana erityisesti fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. Pitkäjänteinen työ yhdessä hyvinvointivaltion rakentumisen kanssa ovat saaneet ihmeitä aikaiseksi. Vauvojen ja pienten lasten henkien pelastamisessa Suomi on nykyään maailman parhaiten menestyneitä maita”, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo.

Koululaisten terveydenhuolto on järjestetty lakisääteisen kouluterveydenhuol­lon kautta, minkä lisäksi suomalainen koulu tarjoaa päivittäin lämpimän ja täysipainoisen aterian, kannustaa liikkumaan ja tarjoaa tietoa terveydestä. Koulun merkitystä lasten sosiaalisen hyvin­voinnin keskeisenä toimintakenttänä ei myöskään pidä unohtaa. Siksi kiusaamisen ja väkivallan kitkeminen on äärimmäisen tärkeää. Myös perhetaustalla ja kotona omaksutuilla elintavoilla on suuri vaikutus lapsen terveyteen.

Lapsille terveysongelmia aiheuttavat ympäristön saastumi­nen, päihteet, epäterveelliset elintarvikkeet, liikkumattomuus ja ylipaino. Erityisen paljon huolta ja kärsimystä ovat aiheuttaneet lasten mielenterveyden ongelmat, nuorten huumekuolemat ja itsetuhoisuus. Vakavimmat terveysongelmat kasaantuvat pienelle osalle lapsia.

Lapsella on oikeus toimiviin terveyspalveluihin

Lapset eivät voi vaikuttaa siihen, millaiseen elinympäristöön he syntyvät ja miten heitä ohjataan tekemään terveydelle edullisia valintoja. Siksi tarvitaan hyvin toimiva ja turvallinen terveydenhuollon palvelujärjestelmä. Käytännössä järjestelmässä on paljon kehitettävää. Lapset ja aikuiset kertovat puutteista muun muassa palvelujen saatavuudessa ja toimintatavoissa, kuten lapsiystävällisyydessä sekä luottamuksessa lasten ja ammattilaisten välillä. Lasten terveydenhuoltoa tulee kehittää heidän erityiset tarpeensa huomioon ottaen.

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat tehokkaimpia, edullisimpia ja inhimillisesti parhaita, mutta ne eivät aina toimi niin hyvin kuin pitäisi. Ehkäisevät palvelut tulisi ymmärtää investoinneiksi, joilla edistetään terveyttä ja torjutaan vakavia ongelmia. Tätä voidaan tehdä muuallakin kuin terveyspal­veluissa: varhaiskasvatuksessa, koulussa, naapurustoissa ja kodeissa. Tärkeitä ovat myös yhteisöt, sosiaaliset suhteet ja terveyttä koskevan oikean tiedon saavutettavuus.

Lapsiasiavaltuutetun artikkelikokoelmassa käsitellään lasten näkemyksiä terveydestä, lasten terveyden edistämistä sekä lasten terveyden, rokotteiden ja lääkehoidon erityiskysymyksiä. Teoksen kirjoittamiseen on osallistunut 42 asiantuntijaa eri aloilta.

Julkaisutilaisuus

Tervetuloa Terveys ja lapsen oikeudet -kirjan julkaisutilaisuuteen tiistaina 14.11. klo 10.00-11.30 etäyhteydellä. Osallistumislinkki

Barnombudsmannen kommer att publicera artikelsamlingen Hälsa och barnets rättigheter 14.11.2023. I boken samlas för första gången ihop inlägg av sakkunniga på olika områden om hälsa och barnets rättigheter så att barnens egna synpunkter får särskilt mycket plats.

”De finländska barnens hälsa kan anses vara en framgångshistoria i synnerhet vad gäller det fysiska och det sociala välbefinnandet. Det långsiktiga arbetet tillsammans med uppbyggnaden av välfärdsstaten har åstadkommit mirakel. Nuförtiden är Finland en av de länder som lyckats bäst med att rädda livet på nyfödda och spädbarn”, berättar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Skolelevernas hälsovård har ordnats genom den lagstadgade skolhälsovården, och dessutom erbjuder den finska skolan varje dag en varm, välkomponerad måltid för eleverna, uppmanar eleverna att motionera och ger hälsorelaterad information. Man bör inte heller glömma skolans betydelse som ett centralt verksamhetsfält för barnens sociala välfärd. Därför är det ytterst viktigt att utrota mobbning och våld. Familjebakgrunden och den livsstil som man lärt sig hemma har också stor betydelse för barnens hälsa.

Orsaker till barns hälsoproblem är miljöföroreningar, rusmedel, ohälsosamma livsmedel, övervikt och brist på motion. Psykiska problem hos barn, drogrelaterade dödsfall och självdestruktivitet bland unga har vållat särskilt mycket oro och lidande. De svåraste hälsoproblemen anhopas hos en liten andel av barnen.

Barn har rätt till fungerande hälsovårdstjänster

Barn kan inte påverka den livsmiljö de föds i och hur de guidas att göra val som gagnar välbefinnandet och hälsan. Därför behöver vi ett välfungerande och säkert tjänstesystem för hälsovården. I praktiken finns det ännu mycket som ska utvecklas i detta system. Barn och vuxna berättar om brister bland annat i tillgången till tjänsterna och förfaringssätten, såsom barnvänlighet samt förtroende mellan barn och yrkespersoner. Barns hälsovård ska utvecklas med beaktande av deras särskilda behov.

Förebyggande tjänster skulle vara mest effektiva, förmånligast och mänskligt sett bäst, men de fungerar inte alltid så bra som de borde göra. Förebyggande tjänster bör ses som investeringar i hälsofrämjande och förebyggande av allvarliga problem. Förebyggande tjänster behöver inte begränsas till hälsotjänsterna, utan även skolan, grannskapen och hemmen bör vara delaktiga. Även samfund, sociala relationer och tillgången till korrekt hälsorelaterad information är viktiga.

Barnombudsmannens artikelsamling behandlar barns syn på hälsa, främjandet av barnens hälsa samt specialfrågor om barnens hälsa, vacciner och läkemedelsbehandling. Artiklarna är skrivna av 42 sakkunniga på olika områden.

Publikationstillfälle

Välkommen till publikationstillfället av boken Hälsa och barnets rättigheter på tisdagen 14.11. kl. 10.00-11.30 genom fjärranslutning (på finska). Deltagarlänk