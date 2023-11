Ihosairaus voi heikentää henkistä hyvinvointia ja itsetuntoa

Ihmiset kiinnittävät huomiota toisten ulkonäköön ja se vaikuttaa tulkintoihin ja ennakkokäsityksiin, joita toisista ihmisistä tehdään. Koska ihosairaudet ovat hyvin näkyviä, voidaan niihin herkästi reagoida negatiivisesti. Allergia-, iho- ja astmaliiton syksyllä 2022 ihosairautta sairastaville tekemään kyselyyn vastanneista 94,3 prosenttia kertoi, että heitä oli tuijotettu ja heidän ihoaan oli kommentoitu.

Ihosairauksien korkea näkyvyys kasvattaa niiden psykososiaalisia vaikutuksia. Sairastava voi saada psykososiaalisia oireita, jotka vaikuttavat hänen päivittäiseen elämäänsä ja elämänlaatuunsa. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi alentunut itsetunto, ahdistuneisuus, häpeä, masentuminen ja yksinäisyys.

Ihosairauksia tunnetaan yli kolme tuhatta. Niitä ovat esimerkiksi alopecia, atooppinen ihottuma ja vitiligo. Yksistään atooppisen ihottuman oireita on suomalaisista 25–30 prosentilla jossakin elämänvaiheessa.

Jokainen iho on arvokas

Allergia-, iho- ja astmaliitto on kerännyt yli 50 ihosairautta sairastavan ja palovamman kokeneen tarinan heidän elämästään ja kokemuksistaan ihorauhasta. Monessa niistä käy ilmi, miten sairaus tai vamma ja sen kommentointi on vaikuttanut tarinan kertojan henkiseen hyvinvointiin. Ihosairaus on monelle elämää rajoittava tekijä, jonka vuoksi sairastava on luopunut monista asioista, esimerkiksi uimahallissa uimisesta.

– Olen kokenut häpeää tilanteissa, kun tiedän ihoni olevan huonossa kunnossa, enkä voi tehdä asialle mitään. Pahinta varmaan oli, kun atopiaani käytettiin syynä parisuhteesta eroamiselle, kertoo atooppista ihottumaa sairastava Lari.

– Nuorena erilaisuus oli ajoittain hankalaa. Ihoani tuijotettiin paljon ellen peittänyt arpia vaatteilla. Olin vasta reilusti yli parikymppinen, kun aloin pukeutumaan ilman, että ajattelin palovamman näkymistä, kertoo vaikean palovamman kokenut Hanna.

– Olen käynyt pitkän tien siihen, että olen hyväksynyt alopeciani ja pidän itsestäni tällaisena. En pidä itseäni sairaana, enkä enää häpeä kaljuuttani. Alopecia on nykyisin osa identiteettiäni, kertoo Lotta, jolla on alopecia universalis.

Allergia-, iho- ja astmaliitto kannustaa suhtautumaan kehopositiivisesti niin omaan kuin toistenkin ihoon. Jokainen iho on upea ja arvokas ja jokaisella on oikeus ihorauhaan.

Liiton järjestämää Ihoviikkoa vietetään 6.–12.11. teemalla Ihorauha. Kampanjan avulla levitetään tietoa ihosairauksista ja tehdään näkyväksi ihosairauden tai palovamma vaikutuksia yksilön elämään. Viikon aikana liiton jäsenyhdistykset järjestävät eri puolilla Suomea tapahtumia, tarjoavat tietoa, neuvontaa ja vertaistukea.