Hylkysaari kehitetään yleiseen virkistys- ja matkailukäyttöön

Hylkysaaressa, joka on pinta-alaltaan noin 3,7 ha, on aiemmin toiminut mm. laivatelakka, merenkulkulaitoksen luotsikasarmi sekä merimuseo. Aiempien toimintojen lakattua saari on ollut tyhjillään ja se siirtyi vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöiltä nykyiselle omistajalle. Voimassa olevassa asemakaavassa Hylkysaari on osoitettu kaikille avoimeksi virkistysalueeksi.

Hylkysaarta kehitetään nyt ympärivuotiseen matkailukäyttöön. Helsingin kaupungilla on tätä varten vireillä asemakaavan muutos. Asemakaavamuutosta ohjaa Helsingin yleiskaava 2016. Yleiskaavassa Hylkysaari on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin.

”Tavoitteemme on palauttaa saari virkistysalueeksi luontoa elävöittäen ja saada siitä jälleen helsinkiläisten päiväkohde. Lisäksi toivomme luovamme alueesta kansainvälisesti kiinnostavan vierailu- ja matkailukohteen”, kertoo Hylkysaari Development Oy:n hallituksen jäsen Taru Lehtonen. Alueen suunnittelussa, toteutuksessa sekä toiminnoissa huomioidaan vanha kulttuuriympäristö korostaen saaren ominaispiirteitä samalla ympäristöarvoja turvaten.

Saarella on rakennuksia, jotka tullaan peruskorjaamaan palvelutuotantoon. Tavoitteena on säilyttää ja kunnostaa historialliset rakennukset vanhaa kunnioittaen ja mahdollisimman paljon materiaaleja kierrättäen. Mm. vanhasta rantavarastosta uudistetaan yleinen rantasauna, jonka hiekkarannalle paistaa ilta-aurinko. Toiveena on saada Hylkysaareen saaren historiaa huokuva hotelli, ekologisia majoitusvaihtoehtoja ja tasokas ravintola kauniilla merimaisemalla. Yhteys saarelle tuotetaan taksiveneellä ja yhteyslautalla.

Alueen suunnitelmiin on mahdollista tutustua kaikille avoimessa tapahtumassa Hylkysaaressa ma 13.11. klo 12.30-15. Tapahtumassa osallistujat pääsevät vanhassa luotsiasemassa sijaitsevaan Showroomiin, jossa kerrotaan tarkemmin suunnitelmista. Lisäksi osallistujat pääsevät kiertämään opastetusti alueella. Kierrokset lähtevät Showroomista klo 13 ja 14. Kulku Hylkysaareen tapahtuu Korkeasaaren läpi kävellen, noin 2 km matka on opastettu Korkeasaaren porteilta. Korkeasaaren ovet sulkeutuvat klo 16. Alue ei ole esteetön.