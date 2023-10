OSAO järjestää Elokuva- ja media-alan seminaarin – Pääpuhujana Markku Pölönen

Seminaarin pääpuhujana on elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Markku Pölönen. Pölönen käsittelee puheenvuoroissaan muun muassa omaa urapolkuaan, käsikirjoitus- ja ohjaustyötään ja vastaa opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin.

Muina seminaarin puhujina ovat Whatevergroup Oy:n tuottaja-käsikirjoittaja Antti Kairakari ja markkinointipäällikkö Naida Valencia, RabbitFilms Oy:n tuottaja Tiina Pesonen sekä Pohjois-Suomen elokuvakomission elokuvakomissaari Reetta Turula.

Seminaari on suunnattu erityisesti media-alan opiskelijoille sekä elokuva- ja media-alan yrityksille. Tavoitteena on saada media-alan perustutkinnon opiskelijat kohtaamaan alan ammattilaisia ja yritysten edustajia, lehtori Jari K. Leinonen OSAOsta kertoo.

“Seminaarin yhteydessä OSAOssa käynnistyy oppisopimuspohjainen media-alan ammattitutkinto, jonka tavoitteena on vastata media-alan täydennyskoulutustarpeisiin ja alueen elokuva-alan tarpeisiin.”

Media-alan koulutus OSAOssa on keskittynyt Kaukovainion kampukselle, jossa on erinomaiset puitteet media-alan koulutussisältöjen opiskelulle. OSAOssa voi opiskella media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon (mediapalvelujen toteuttaja ja pelituotannon toteuttaja) ja nyt uutena myös media-alan ammattitutkinnon. Lisäksi koulutustarjonnassa on lyhyempiä media-alan osaamista syventäviä koulutuksia.