Miten edistää tuottavuutta? Laboren ja Etlan yhteistutkimus esittää toimenpiteitä Suomen tuottavuuden nostamiseksi

Työvoimapalveluiden alueellistamisen vaikutuksia selvittänyt suomalaistutkimus julkaistiin taloustieteen arvostetussa journaalissa 20.10.2023 13:51:07 EEST | Tiedote

Laboren tutkijaryhmän vuosien 2017–2018 kuntakokeilujen vaikuttavuutta arvioinut tutkimusartikkeli ”The decentralization of public employment services and local governments’ responses to incentives” julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä Journal of Economic Geography -journaalissa. Tutkimuksen tulosten mukaan työvoimapalveluiden alueellistamisen hyödyt riippuvat kannustinjärjestelmän toimivuudesta sekä kuntien toiminnan laadusta ja fokuksesta.