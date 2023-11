Festival of Cultures juhlii kulttuurien kirjoa Oulun yliopistolla 9.11.

Festival of Cultures -tapahtuma järjestetään livenä neljän vuoden tauon jälkeen. Tällä kertaa mukana on yli 20 kulttuurin edustajaa esittelemässä kulttuuriaan. Tapahtumassa on ruokamaistiaisia, musiikki- ja tanssiesityksiä, taidepajoja sekä valtavasti erilaisia kurkistusmahdollisuuksia eri kulttuurien parhaisiin paloihin.

Festival of Cultures järjestetään nyt ensimmäistä kertaa yhtä aikaa Study Abroad Fair -messujen kanssa. Study Abroad Fair juhlistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja houkuttelee niin korkeakoulujen opiskelijoita kuin henkilökuntaakin lähtemään maailmalle kerryttämään uutta osaamista.

Tapahtumaa on ollut järjestämässä noin 120 vapaaehtoista Oulun yliopiston opiskelijaa. Tapahtumaan on kutsuttu myös Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat.

Festival of Cultures and Study Abroad Fair -juhla on osa Oulun yliopiston kotikansainvälistymistoimintaa, jonka tarkoitus on edistää kulttuurien tuntemusta ja luoda kansainvälisyyden kokemuksia. Juhlan tavoitteena on juhlistaa monikulttuurista ja kansainvälistä, mutta samalla oululaista korkeakouluyhteisöä.

Oulun yliopisto on kansainvälinen työyhteisö, sillä noin 36 % tutkimus- ja opetushenkilöstöstä on ulkomaalaisia. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita on noin 1300 ja vaihto-opiskelijoita noin 850.

Tänä vuonna tapahtuman ohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilökuntaan, jolle on tarjolla työpajoja kielitietoisuudesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta sekä tietoa Erasmus+ opettaja- ja henkilökuntavaihdosta. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään osana Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkiohjelmaa.

Festival of Cultures and Study Abroad Fair on avoin ja maksuton tapahtuma kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisyydestä ja eri kulttuureista.

Lisätiedot:

Suunnittelija Eveliina Aarni, eveliina.aarni@oulu.fi, 050 625 251

Festival of Cultures and Study Abroad Fair