Bjelinin uudet trendilattiat: pähkinäpuu, ruskean eri sävyt ja kestävyys valloittavat

Lattioiden trendiväri on nyt ruskea

Lämpimät ruskean sävyt ovat syrjäyttäneet pitkään sisustajien suosiossa olleet harmaat myös lattiapinnoissa. Eri ruskean sävyillä saa luotua lämpöä ja luonnonläheisyyttä kodin eri tiloihin, ja trenditietoinen sisustaja valitseekin nyt ehdottomasti tammen värisen tai tumman ruskean lattian.

Ruskean sävyjen lisäksi lattiakaupoilla trendaa myös kestävyys ja luonnollisuus. Bjelinin kovetetussa puulattiassa on kestävä ja lähes elämätön, mutta kuitenkin aito lakattu puupinta. Kovettu puulattia on myös ekologinen valinta, sillä sen patentoitu valmistustekniikka mahdollistaa koko puun käyttämisen raaka-aineeksi.

Uusi mallisto pitää sisällään monia uudistuksia

Bjelinin 3.0 malliston parannellut ominaisuudet ovat vertaansa vailla:

Uusia värejä ja puulajeja. Uudessa mallistossa on kymmenen täysin uutta mallia, joista yhdeksän on lämminsävyisiä tammilankkuja. Täysin uutena puulajina mallistoon saatiin pähkinä, jota saa tumman ruskeaksi petsattuna.

Uusi harjattu lankku. Mallistoon saatiin täysin uudet harjatut mattalakatut lankut koossa XXL ja XL. Kevyesti harjatun lankun pinta on kauniin eläväinen ja pinta miellyttävän tuntuinen.

Uusi lakka. Mattalakattujen tuotteiden pintakäsittelyssä käytetään käyttöluokan 33 PRO mattalakkaa, joka on markkinoiden paras. Uusi lakka on vanhaan verrattuna kirkkaampi eli se korostaa aidon puun sävyjä kauniisti.

Uusi lukkopontti. Uusi 5G Dry -lukkopontti on helppo ja nopea asentaa ja se on täysin vedenkestävä estäen kosteuden pääsyn pontin saumasta aluslattiaan.

Uusi runkomateriaali Compositek. Compositek on puusta valmistettu levy, jonka ominaisuudet ovat vertaansa vailla. Se turpoaa vain 1,4 % paksuussuunnassa ja pinta on tiivis. Se on kosteudenkestävä ja sen emissioarvot ovat alhaiset.

Bjelinin uusi 3.0 mallisto on myynnissä verkkokaupassa ja Värisilmä-myymälöissä kautta maan.