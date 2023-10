Suomalaiset toivovat seuraavan presidentin olevan kansakunnan keulakuva ja ulkopolitiikan ammattilainen

EVAn syksyn 2023 Arvo- ja asennetutkimuksessa selvitettiin, millaista presidenttiä suomalaiset toivovat. Vastaajia pyydettiin arvioimaan 19 mahdollisen roolin tai toimintatavan kohdalla, kuinka toivottavaa on, että omaksuisi niitä.

Ulkopolitiikka korostuu myös muissa presidentiltä laajasti toivotuissa rooleissa: 77 prosenttia toivoo presidentistä kiistatonta ulkopolitiikan johtajaa, 76 prosenttia rauhanrakentajaa, 74 prosenttia voimakasta ylipäällikköä ja 64 prosenttia kriisijohtajaa, joka ei poikkeusoloissa arkailisi ottaa valtaa yli muodollisten valtaoikeuksiensa (täydelliset vastausvaihtoehdot ks. Taulukko).

”Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa suomalaiset siis odottavat seuraavalta presidentiltä ammattimaisen otteen lisäksi hyvin selkeää johtajan roolia. Sen mukanaan tuoman vastuun kylkiäisenä suomalaiset olisivat melko laajalti valmiita kasvattamaan myös presidentin valtaoikeuksia. EVAn kevään 2023 Arvo- ja asennetutkimuksessa selvisi, että joka toinen suomalainen olisi valmis vahvistamaan presidentin ulkopoliittista valtaa”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 15.–27.9.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

