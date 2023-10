Seminaari: Tekoälyn vallankumous - vaikutukset liiketoimintaan ja yhteiskuntaan

Tervetuloa ajankohtaiseen tutkimusseminaariin "Tekoälyn vallankumous: vaikutukset liiketoimintaan ja yhteiskuntaan" kuulemaan liike-elämän ja Aalto-yliopiston huippuasiantuntijoita. Tapahtuma on englanninkielinen. Median edustaja: Ilmoittaudu sähköpostilla Suvi Lavinnolle (yhteystiedot alla) 8.11. mennessä.

Milloin

9.11.2023 17:00 – 18:30

Missä

Kandidaattikeskus, Otakaari 1, Aalto-sali, toinen kerros

Miksi osallistua?

Ammatistasi riippumatta - olitpa sitten asiantuntija, johtaja, kehittäjä, opiskelija, opettaja tai sisällöntuottaja - tekoälyn muutosaalto koskettaa yhteiskuntamme jokaista osa-aluetta. Tule kuulemaan, miten voit tarttua tekoälyn mahdollisuuksiin, ymmärtää sen vaikutuksia eri aloilla ja selviytyä sen mukanaan tuomista yhteiskunnallisista muutoksista.

Tapahtuman järjestää Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitos. Tapahtuma on suunnattu teollisuudelle, akateemiselle maailmalle ja kaikille tekoälystä ja sen vaikutuksista kiinnostuneille.

Ohjelma 9.11.2023

16.00 Verkostoitumista, tarjolla on kahvia ja voileipiä

16.45 Ovet avautuvat

17.00 -18.30 Seminaarin ohjelma

Welcome words

Jens Schmidt, Professor of strategy, Head of Department at the Department of Industrial Engineering and Management, Aalto University



4 Insights on AI revolution

Tero Ojanperä, Professor of Practise, Aalto University & Co-Founder and Chair, Silo AI

Societal and geopolitical impact of AI

Alexander Stubb, Former Primer Minister and Professor, European University Institute

AI impact on business - CEO perspective

Kimmo Alkio, CEO Tietoevry

GenAI revolutionizes products

Kaisa Salakka, VP of Product Wolt, ex Unity, Board Alma and Remedy

AI and creative industries

Merja Ylä-Anttila, CEO Yleisradio

Future of AI

Samuel Kaski, Professor at the Department of Computer Science, Aalto University, Director of the Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI

Keskustelua ja johtopäätökset

18:30 Tapahtuma päättyy