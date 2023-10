Kauppakamari palkitsi yrityksiä ja niiden johtajia

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vastustaa Suomirata-hanketta ja sen suunnittelun edistämistä 24.5.2023 08:33:00 EEST | Tiedote

Päärata, Helsingin ja Tampereen välinen rautatieyhteys, on Suomen vilkkaimpia raidelinjoja. Sen kehittäminen ja parantaminen tulee nähdä investointina, jolla on merkittäviä liikenteellisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Se on Suomen merkittävin infrastruktuurihanke, jolla on laaja vaikutusalue ja monia etuja.