SDP:n Seppo Eskelinen: Lulu Ranteen johdolla teiden korjausvelka kasvaa

SDP:n Filatov: Leikkauksista ja rakennetoimista tarvitaan lapsivaikutusten arviointi 27.10.2023 15:19:29 EEST | Tiedote

Ensi- ja turvakotien liiton tavoitteena on, että jokainen lapsi on turvassa. Taloudellisesti tiukkana aikana on tärkeää ehkäistä lapsiperheköyhyyttä, koska köyhyys jättää lapsen reppuun ikävän elämän mittaisen riskin ja taakan, toteaa Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja, eduskunnan 2. varapuhemies Tarja Filatov.