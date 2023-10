Espooseen 133 000 euron Toto-voitto - Keskiviikkona Toto65-pelissä jopa 370 000 euron potti

Lauantaina Kouvolan Toto75-kierroksella nähtiin yksi Toto75-pelin historian suurimmista yllätyksistä. Kouvola-ajon voittoon kirinyttä Take the A.Trainia oli pelattu vain 0,13 % kohteen merkeistä. Megayllätyksen myötä oikeita rivejä löytyi lopulta vain yksi.



Nettipelaaja Espoosta oli pelannut pelin ylimpään voittoluokkaan laajan hajoituspelin ja hän voitti 133 045 euroa.



- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle totopelaajalle, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula onnittelee.



Tällä viikolla Toto-peleissä on tarjolla useita suuria potteja.



Keskiviikkona Vermon Toto65-pelissä on 170 424 euron jackpot, jonka myötä potti voi nousta jopa 370 000 euroon. Kyseessä on vuoden suurin Vermon Toto65-potti.



Maanantaina, tiistaina ja torstaina Toto5-pelissä on tarjolla maksimisummaansa 200 000 euroon noussut Takuupotti+. Potti jaetaan, mikäli kierroksella löytyy yksi 0,10 euron panoksella pelattu oikea rivi.



Lisäksi lauantaina Porin Toto75-kierroksella on 38 791 euron jackpot.



Vuoden suurimmat Toto-voitot osuivat suomalaispelaajille huhtikuussa. Helsinkiläinen nettipelaaja ja lieksalaisen nettipelaajan kolmen osuuden nettiporukka voittivat 2,1 miljoonan euron täysosumat Ruotsin Solvallan Toto75-kierrokselta.