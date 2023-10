Legion Go nyt myynnissä – odotettu joulusesongin hittituote käsikonsolien kategoriassa

Lenovo Legion Go on suunniteltu pelaajille, jotka vaativat pelilaitteiltaan huipputason tekniikkaa ja visuaalisuutta. Se tuo Windows-tietokoneen pelitehon käsikonsolikokoon AMD Ryzen™ Z1 -sarjan suorittimilla ja 8,8 tuuman Lenovo PureSight -pelinäytöllä.

Jopa AMD Ryzen Z1 Extreme -suorittimella, AMD RNDA™ -grafiikalla ja älykkäällä virranhallintatekniikalla varustettu Legion Go toimii Windows 11 -käyttöjärjestelmällä ja tarjoaa konsolin kaltaisen grafiikkasuorituskyvyn. Se herättää pelit henkiin 8,8 tuuman QHD+ 16:10 -näytöllä, jossa on Lenovo PureSight. Jopa 500 nitsin kirkkauden ja 97 prosentin DCI-P3-väriavaruuden tuen ansiosta näyttöä voi säätää pelityylin ja -tilanteen mukaan. Siinä on myös resoluutio 800p - 1600p ja 60Hz ja 144Hz virkistystaajuudet. 10-pisteen kosketusnäyttö tarjoaa reagoinnin ja hallinnan, jopa 16GB LPDDR5X (7500Mhz) RAM-muistia ja 1TB PCIe Gen4 SSD-levy ja Micro-SD-sisääntulolla jopa 2TB lisätallennustilaa.1

Akun kapasiteetti on 49,2 Wh ja Super Rapid Chargen2 ansiosta se latautuu 70 prosenttiin vain puolessa tunnissa.

Verkkovirtaan kytkettynä Lenovo Legion Go sisältää virran ohitustilan, joka suojaa akkua hajoamiselta ja poistaa samalla latauksen aikana normaalisti syntyvää lämpöä. Lenovo Legionin Coldfront-lämpöteknologiaa on hyödynnetty myös Lenovo Legion Gossa. Siinä on nestekidepolymeerinen 79-lapainen tuuletin, joka pitää laitteen viileänä alle 25 dB:n äänellä Quiet Mode -tilassa, mutta antaa laitteen silti saavuttaa täyden 25 W:n TGP:n Custom Mode -tilassa.

Lenovo Legion Gon ohjaimissa on hall-effect -ohjaussauvat, integroitu ohjauslevy, suuri D-pad, vinosuuntainen hiiripyörä ja yhteensä 10 yhdistettävissä olevaa olkapääpainiketta, liipaisinta ja kahvapainiketta. Virtanäppäimessä on RGB-valaistus, ja sitä koristaa ikoninen Lenovo Legionin "O". Lenovo Legion Gon Legion TrueStrike -ohjaimet ovat irrotettavissa, mikä mahdollistaa joustavamman pelityylin ja FPS-tilan käyttöönoton improvisoituja FPS-pelisessioita varten. FPS-tilan avulla käyttäjä voi irrottaa ohjaimet Lenovo Legion Gon rungosta ja käyttää takana olevaa jalustaa tukena. Oikeanpuoleinen irrotettu ohjain asetetaan mukana toimitettuun ohjainjalustaan. Ohjaimen pohjan optinen silmä mahdollistaa tarkemman tähtäämisen ja hallinnan.

Lenovo Legion Go -laitteessa on kaksi usb Type-C® -porttia, jolloin käyttäjät voivat telakoida ja ladata laitetta samanaikaisesti, kun he liittävät siihen lisävarusteita DisplayPort 1.4:ää ja Power Delivery 3.0:aa tukevien plug-and-play-ominaisuuksia hyödyntäen. Liitettävyys ulottuu Wi-Fi 6E3:een sekä Bluetooth® 5.2 -tukeen.

Lenovo Legion Go:n ominaisuuksia yhdistävä tekijä on täysin uusi Legion Space. Sen avulla pelaajat voivat nopeasti käyttää kaikkia pelialustojaan ja -kauppojaan, tarkastella kaikkia paikallisesti asennettuja pelejä ja ostaa pelejä Legion Game Storen kautta yhteistyössä Xbox Game Pass Ultimate4,5:n kanssa, johon käyttäjä saa ilmaisen kolmen kuukauden jäsenyyden4,5. Kaikki tuetut pelien käynnistysohjelmat voidaan ryhmitellä yhteen paikkaan Legion Space -tilassa. Legion Spacen avulla käyttäjät voivat myös säätää nopeasti asetuksia, kuten resoluutiota, virkistystaajuutta ja kirkkautta.

Legion Go on nyt myynnissä Suomessa 799 euron suositushintaan. Konsolia myyvät mm. Verkkokauppa.com, Power sekä Gigantti.

Kuvia median käyttöön liitteenä.