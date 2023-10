Suomen miesten salibandymaajoukkue Malmön EFT-turnaukseen valittu

– Koossa on äärimmäisen hyvä ryhmä, jossa on hirveä määrä taitoa ja ratkaisukykyä, päävalmentaja Esa Jussila tiivistää.

– Terveystilanne on maajoukkuepelaajien osalta hyvä, ja innolla odotan, mitä saadaan joukkueesta irti.

Suomi lähtee Malmöön suurelta osin samalla ryhmällä, joka pelasi syyskuussa Ruotsia vastaan kotimaassa. Nyt valittiin kaksi maalivahtia ja 18 kenttäpelaajaa, ja mukana ovat nyt maalivahti Lassi Toriseva sekä kenttäpelaajista Tiitus Salokangas, joita ei vielä syyskuun ryhmässä nähty.

– Melkein koko joukkue on tuttu, ja kun joudutaan lyhyissä intensiivisissä pätkissä tuomaan pelaajille paljon uutta asiaa, päästään nyt suoraan käsiksi tiettyihin asioihin, jotka halutaan tässä turnauksessa tuoda esiin, Esa Jussila kertoo.

– Ensi kertaa meidän mukanamme on Tiitus Salokangas, jolla toki on alla pitkä pätkä U23-maajoukkueessa. Hänellä on alla tosi vahva alkukausi, jona hän on pysynyt terveenä ja pystynyt olemaan iso apu joukkueelleen varsinkin hyökkäyspäässä. Hänellä on huippuominaisuuksia, jotka haluamme nähdä kansainvälisessä vauhdissa, ja on jännä nähdä, mitä saamme hänestä irti.

Syyskuun maaotteluissa Ruotsia vastaan Suomi otti ensin komean 8-4-voiton, mutta seuraavana päivänä oli puolestaan Ruotsi vahvempi 8-3.

– Sekä ensimmäisessä että toisessa pelissä oli pallollisessa pelissä paljon hyvää. Ensimmäisessä kohtaamisessa pystyttiin luomaan sellaisia vastahyökkäyksiä, joista aukesi maalipaikkoja ja jopa melkein helppoja maaleja. Toisessa pystyttiin jopa parantamaan, mutta tietyissä vaiheissa tuet jäivät puuttumaan, ja se menee valmennuksen piikkiin, kun ei ollut käyty kaikkia asioita oikealla tavalla läpi. Nyt EFT:ssä halutaan pystyä pelaamaan pitkiäkin hyökkäyksiä ja saamaan tuet lähelle, jolloin aukeaa syöttölinjoja. Se helpottaa omaa pelaamista ja tekee siitä vastaavasti vastustajalle vaikeaa, päävalmentaja vinkkaa.

– Kokonaisvaltaisesti meidän pitää pystyä ottamaan pelissä seuraavia steppejä ja lisäämään puolustuspelin variaatioita. Tuodaan tähänastisen rinnalle toistakin pallotonta pelitapaa, jolloin pystytään tarvittaessa tehokkaasti reagoimaan pelin aikana ja tekemään muutoksia. Kaiken kaikkiaan ollaan pelin kehittämisen suhteen aikataulussa ja valmiina ottamaan seuraavia askelia eteenpäin.

Suomen joukkue kokoontuu jo keskiviikkona 8. marraskuuta, jolloin ohjelmassa on lento Kööpenhaminaan ja siirtyminen edelleen turnauspaikalle.

– Torstaina on vielä leiripäivä, johon kuuluu kahdet harjoitukset, ja perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina sitten pelit. Aikaisemmin ei ole ollut käytössä vastaavaa treenipäivää, ja nyt on hyvä, että pystytään yhdistämään viikonloppuun minileiri, jossa pystytään vielä käymään läpi asioita ennen itse turnausta.

EFT-turnauksen otteluohjelma:

Pe 10.11.

11.00 Suomi U19 – Sveitsi U19

14.00 Suomi Miehet – Sveitsi Miehet

16.45 Ruotsi U19 – Tshekki U19

19.30 Ruotsi Miehet – Tshekki Miehet

La 11.11.

10.30 Sveitsi U19 – Tshekki U19

13.15 Ruotsi U19 – Suomi U19

16.00 Ruotsi Miehet – Suomi Miehet

18.45 Sveitsi Miehet – Tshekki Miehet

Su 12.11.

10.00 Tshekki U19 – Suomi U19 (B-hallissa)

10.15 Sveitsi U19 -Ruotsi U19

13.00 Sveitsi Miehet – Ruotsi Miehet

15.30 Tshekki Miehet – Suomi Miehet

Suomen joukkue EFT-turnauksessa: