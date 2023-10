Kauppakamarikysely: Suomalaisyritykset poistuneet lähes kokonaan Venäjältä – yritykset yhä tietoisempia pakotteiden kiertämisyrityksistä

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työllisyystilanne jatkui vahvana, työttömyydessä silti nousua 24.10.2023 09:31:28 EEST | Tiedote

Suhdannehuolet eivät ole toistaiseksi poikkeuksia lukuun ottamatta tarttuneet työmarkkinoille ja työllisyyskehitys on jatkunut Keskuskauppakamarin pääekonomistin mukaan hämmentävän hyvänä. Työttömänä oli syyskuussa kuitenkin 9000 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja suunta on asteittain heikkenevä. Avoimien työpaikkojen määrä on pudonnut vauhdikkaasti, mutta krooninen työvoimapula on tasapainottanut tilannetta, ja työnantajat ovat pitäneet kiinni nykyisistä työntekijöistään. Jos pahin suhdannevaihe jää lyhyeksi, työllisyysaste ei ehdi painumaan pohjalukemiin.