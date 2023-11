Talvihoidolla ei pyritä kesäkeleihin – varaa talvella enemmän aikaa matkoihin

Viime talven tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan raskaan liikenteen vastaajista 36 % raportoi kuljetusten viivästymisestä kelien vuoksi viikoittain tai päivittäin. Yksityisautoilijoista matkanteon päivittäisestä tai viikoittaisesta viivästymisestä raportoi 13 % vastaajista. Nopeusrajoitusmerkeillä osoitetaan suurin sallittu ajonopeus tiellä, mutta keliolosuhteet huomioiva ajonopeus on monesti tätä alhaisempi. Siksi talvella kannattaa olla liikkeellä väljemmällä aikataululla. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon vaihtelee vuosittain keliolosuhteiden mukaan. Edellistalvi oli huomattavan vaikea tienpidon näkökulmasta ja tienkäyttäjien tyytyväisyys laski selvästi etenkin rannikon hoitourakoissa. Rannikkoalueilla säävaihtelut olivat sisämaata suuremmat. Viime talvi oli kelien puolesta huomattavasti edellistä helpompi, ja tienkäyttäjien tyytyväisyys parani merkittävästi, erityisesti rannikon hoitourakoissa.

Tienhoitotoimet ottavat aina oman aikansa eikä niiden ajoitusta voi valita ennakkoon

Talvisin kelit voivat muuttua nopeastikin, jolloin hoitourakoitsijan on mahdoton vastata laatuvaatimusten mukaisesta teiden hoidosta. Koko käytettävissä oleva kalusto on kuitenkin suorittamassa hoitotoimenpiteitä ja tiet hoidetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Koska vilkkaat tiet pidetään talvellakin pääosin paljaana, hoitolenkit ovat melko lyhyitä. Sen sijaan vähäliikenteisellä tieverkolla yksittäinen hoitolenkki on keskimäärin n. 70 km pitkä, joten hankalassa talvikelissä sen läpi ajaminen kestää vähintään kaksi tuntia. Vaikka kunnossapitoajoneuvo olisi jatkuvasti liikenteessä, kovilla tuulilla tai runsaan lumisateen aikana tiestölle ehtii kertyä useampi sentti lunta hoitolenkin aikana. Liukkaudentorjunnassa käytettävä hiekka voi puolestaan huuhtoutua vesisateella helposti pois jäätyneeltä tienpinnalta. Lisäksi liukkaalla kelillä hoitolenkin ajaminen kestää kauemmin ja hiekan haku välillä hidastaa lenkkiä entisestään. Teiden talvihoitotoimenpiteiden ajoitusta ei voi valita ennakkoon ja kunnossapitotoimet vaativat aina oman aikansa.

Runsaan lumisateen aikana tiestölle ehtii kertyä useampi sentti lunta hoitolenkin aikana.

Talvihoitotoimenpiteiden kannalta haastavat kelit ovat yleistyneet. Esimerkiksi sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan. Sateista pehmenneen soratien päälle satavaa lunta ei voi aurata turvallisesti. Pahin tilanne on, kun lumisade muuttuu kesken kaiken vesisateeksi. Tällöin vesi muuttaa lumen sohjoksi ja jäätyy tienpintaan eikä liukkautta voi torjua ennakoivasti ja kuluu tunteja, ennen kuin kaikki tiet on ehditty auraamaan.

Myös päällysteen kunto vaikuttaa merkittävästi talvihoidon laatuun. Urat, päällystevauriot, paikkaukset ja reunapainumat tekevät päällysteen pinnasta epätasaisen, jolloin lumen poisto tasaisesti auraamalla on vaikeaa. Leudot ja sateiset talvet puolestaan lisäävät päällystevaurioita.

Uudet hoitourakat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Maanteiden hoitourakat kilpailutetaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja uudet urakat käynnistyvät joka vuosi lokakuun ensimmäinen päivä. Tänä syksynä Satakunnassa uutena hoitourakkana käynnistyi Huittisten hoitourakka. Urakoitsijana jatkaa Destia. Varsinais-Suomessa puolestaan käynnistyi uutena Paimio hoitourakka ja uutena urakoitsijana aloitti YIT.

Hoitourakoitsijat viestivät tienkäyttäjille urakan ajankohtaisista asioista somessa

Uudessa vaiheittain käyttöön otetussa hoitourakoiden sopimusmallissa edellytetään urakoitsijalta säännöllistä viestintää tienkäyttäjille urakan ajankohtaisista asioista. 1.10.2023 alkaen kaikki hoitourakat ovat olleet mukana uudessa sopimusmallissa ja kaikilla hoitourakoilla on nyt omat viestintäkanavat sosiaalisessa mediassa. Jos haluat seurata tienhoidon kuulumisia, liity oman kulkureittisi tai asuinalueesi somekanavien seuraajaksi:

