Kontiolahden ensilumenladun toiminta jatkuu kaudella 2024–25 uusin järjestelyin

Kontiolahden kunta ja Kontiolahti Outdoor jakavat uudelleen vastuitaan kauden 2024–25 ensilumenladun ja maailmancup-kauden avaustapahtuman järjestelyissä.

”Jatkossa kunta vastaa lumen tekemisestä ja sen levittämisestä. Tätä varten kunta ostaa käytössä olevan lumetuskaluston Kontiolahti Outdoorilta”, sanoo kunnanjohtaja Jari Tuononen.

Maailmancup keskiössä

Kontiolahden ensilumenladun tekemisestä tähän asti vastanneen Kontiolahti Outdoorin talouteen on vaikuttanut oleellisesti se, onko lunta voitu myydä maailmancup-tapahtumille.

Korona-ajan aiheuttamien yllätysmuutosten myötä on käynyt niinkin, että lumen tekemisen kustannukset ovat ajoittuneet yhdelle vuodelle, mutta tapahtuman tuomat tulot on maksettu vasta seuraavana vuonna. Tulojen ja menojen ajoittuminen eri tilikausille on heiluttanut latuyhtiön kassaa.

Nyt tehtävä muutos tuo vakautta ensilumenladun toimintaan.

”Olemme pyrkineet toimintaan, jossa lumetuksen kulut katetaan tapahtumilta sekä hiihdon ja ampumahiihdon harrastajilta perittävillä maksuilla. Maailmancup-tapahtumien lumetuksesta saatu tulo on kannatellut toimintaa, ja maailmancupin eurot ovat mahdollistaneet ensilumenladun myös harrastajien käyttöön”, sanoo Kontiolahti Outdoorin toimitusjohtaja Kimmo Turunen.

Myös alueellinen kilpailu on vaikuttanut.

”25 kilometrin päässä toimii nyt Pärnävaaran ensilumenlatu, jonka rahoitus on kerätty lahjoituksina, eikä harrastajan ei ole tarvinnut maksaa hiihtämisestä. Maksuton hiihtomahdollisuus syö selvästi meidän asiakasvirtaamme, eikä lumen tekeminen pelkästään liiketoimintana nykyiselle määrälle maksavia asiakkaita ole realismia”, Turunen sanoo.

Osa kunnan elinkeinopolitiikkaa

Asiaa käsiteltiin Kontiolahden kunnanvaltuustossa maanantaina 30. lokakuuta vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

”Ampumahiihto ja ensilumenlatu ovat vuosia olleet Kontiolahden elinkeinopolitiikkaa samaan tyyliin kuin matkailupalvelut ovat kuntien elinkeinopolitiikkaa Lapissa. Nyt tehtävillä muutoksilla haluamme varmistaa tärkeän lähiliikuntapaikan sekä lumetuspalvelut muillekin ladun käyttäjille kuin maailmancup-tapahtumille”, Jari Tuononen sanoo.

Milloin hiihtokausi avataan syksyisin ja elävätkö latumaksut nykyisestä? Näitä tullaan arvioimaan kunnan normaalin talousarvioprosessin yhteydessä, Tuononen sanoo.

”Hiihtokauden avauspäivän määrittäminen etukäteen palvelisi kausikortin ostajia, joille on eduksi tietää avauspäivä hyvissä ajoin. Toisaalta ladun avaaminen sään eikä kalenterin mukaan olisi kannattavampaa ladun kunnossapidon kannalta.”

Toiminta ympärivuotiseksi

Kontiolahti Outdoor on Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy:n markkinointinimi. Yhtiön toiminta käynnistyi vuonna 2004. Silloin yhtiön toiminta keskittyi ainoastaan latujen valmistamiseen maastohiihtoa ja ampumahiihtoa varten.

Yhtiö on 2020-luvulla kehittänyt toimintaansa ympärivuotiseksi ja vähentänyt lumiliiketoiminnan painotusta. Yhtiö tuottaa liikuntapainotteisia ohjelmapalveluja esimerkiksi tyhy-ryhmille, vuokraa liikunta- ja ulkoiluvälineitä sekä uusimpana avauksena palvelee matkailijoita Kiviniemen tilalla Kolin kansallispuiston naapurissa.

”Tarjosimme ohjelmapalveluja ensin Kontiolahdella ja sitten koko Joensuun seudulla. Nyt olemme laajentaneet ohjelmapalvelujen tuottamista esimerkiksi Kolille ja Nurmekseen. Kun kunta jatkossa vastaa ensilumenladusta, Kontiolahti Outdoor keskittyy ohjelmapalvelujen ja vuokraustoiminnan kehittämiseen ampumahiihtostadionilla, Kiviniemessä sekä ympäri maakuntaa”, Kimmo Turunen sanoo.

INFO: KONTIOLAHDEN ENSILUMENLATU

Ensilumenlatu Kontiolahden ampumahiihtostadionin yhteydessä.

Ladun lumetuksesta on vuosina 2004-2023 vastannut Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy (markkinointinimi Kontiolahti Outdoor), jonka omistavat Kontiolahden Urheilijat ry 86 prosentin ja Kontiolahden kunta 14 prosentin osuuksilla.

Avattu viime vuosina lokakuun alkupuolella. Syksyllä 2023 avausajankohta oli 21.10.2023.

Kerännyt tuloja maailmancup-tapahtumilta ja hiihtäjille myytävillä kertalipuilla sekä yritys- ja kausikorteilla. Syksyllä 2023 päivälipun hinta aikuisille on 15 euroa sekä eläkeläisille ja opiskelijoille 10 euroa. 12-vuotiailta ja nuoremmilta ei peritä maksua.